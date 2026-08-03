Las quejas por tener que trabajar bajo calor extremo se multiplican en Mallorca

Las quejas que UGT está recibiendo de empleados de las islas que se ven obligados a trabajar bajo altísimas temperaturas a causa de las olas de calor se han multiplicado, y el sindicato ha lanzado una advertencia a las empresas recordando que el último convenio balear de Hostelería, en su artículo 30, incorporó la exigencia de que el vestuario de este personal debe de adaptarse a estas situaciones, tal y como recuerda el secretario general de la federación de Servicios de la citada organización, José García Relucio.

«Cada día tenemos a alguien que nos comenta haber sufrido mareos o tener a algún compañero que los ha tenido debido al calor», afirma el dirigente de UGT, que insiste en que su sindicato exigió la modificación del citado artículo 30 para tener en cuenta estas situaciones a la hora de determinar las prendas de trabajo.

Artículo 30

Con el actual redactado se exige que se ponga especial atención «en los puestos de trabajo en los cuales pueda producirse un confort térmico inadecuado, como pueden ser cocinas, lugares cerrados sin climatizar o servicios al aire libre. En estos casos, para la elección de la ropa, deberán considerarse materiales ligeros, transpirables y, en su caso, de colores claros para ayudar a regular la temperatura corporal. En caso contrario, procederán a su compensación en metálico».

José García Relucio, secretario general de UGT-Servicios en las islas / B. Ramón

Según García Relucio, muchísimas empresas de alojamiento y de restauración siguen manteniendo uniformaciones que parecen pensadas para el invierno, con pantalones negros o calzado inadecuado, algo que padece especialmente el personal que se ocupa de los espacios al aire libre, como los camareros de terraza o de los ‘chiringuitos’ de las piscinas, al igual que el de cocina, de ahí que se exija a las mismas que se adapten a lo que fija el convenio. Algo similar se solicita, en el comercio, para el personal encargado de la distribución de productos.

Rotaciones

Desde UGT se reclama también a bares y restaurantes que se organicen turnos para que el trabajador de barra de interior y el que debe de atender las terrazas vayan relevándose cada dos horas.

En el caso de las cocinas, donde no se pueden instalar equipos de aire acondicionado, se pone como ejemplo aquellos negocios que han reformado estos espacios para mejorar su ventilación.