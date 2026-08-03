Las olas de calor disparan un 33% la venta de refrescos en Mallorca

Por cada tres envases de refrescos vendidos en los supermercados de Mallorca durante julio de 2025, en el mismo mes de este año se han comercializado cuatro, fruto de las olas de calor que se han venido registrando durante este verano. Las altísimas temperaturas que se han dado están provocando aumentos del consumo de dos dígitos en algunos productos, según los datos facilitados por una gran empresa del ramo de la alimentación, que en el caso de las citadas bebidas refrescantes se cifra en un 33% interanual.

Buena parte de los artículos destinados a combatir el impacto de las elevadas temperaturas que se han dado durante el mes de julio muestran unos incrementos de la demanda de un calado extraordinario, lo que ha obligado a las cadenas de supermercados a hacer cambios en su funcionamiento, ampliando el espacio destinado a su exposición o aumentando el número de arcones para la conservación de hielo. Basta señalar que el aumento en las ventas de este último está siendo de un 25,3% respecto al pasado ejercicio, según el informe de ventas facilitado por una cadena con una elevada implantación en la isla.

Helados y bebidas

Algo similar sucede con los helados, cuya demanda en los supermercados ha crecido en julio un 24% respecto al mismo mes del pasado año, y ello a pesar del aumento de puntos de venta de este artículo «a pie de calle», según se señala desde otra de las empresas del ramo.

La venta de helados en los supermercados aumenta un 24% / B. Ramón

En el caso del agua embotellada, el alza interanual se cifra en un 22,1%, mientras que la de la cerveza se sitúa en un 19,6%, unos crecimientos que alcanzan unos niveles anormales si se tiene en cuenta que se producen comparando la situación vivida en julio de este año y en el de 2025.

La lista de bebidas no termina aquí. Los zumos refrigerados han registrado un crecimiento de las ventas de un 18,7%, mientras que las horchatas lo han hecho un 12,2%. El apartado de zumos y néctares aumenta un 10%.

Pero hay otros artículos no relacionados con la alimentación que muestran crecimientos más que notables, y en este apartado el liderazgo corresponde claramente a los protectores solares, cuya demanda en julio se ha elevado un 35% en relación con el mismo mes de 2025.

En el caso de los insecticidas, el crecimiento de sus ventas se cifra en un 9,5%, mientras que el de desodorantes alcanza el 9%.

Esta demanda disparada ha llevado a los supermercados a aumentar el espacio dedicado a estos productos en sus instalaciones, y a reforzar su reposición en los estantes. Se subraya que las situaciones en las que un producto se agota son muy puntuales, y se repone en poco tiempo.

El agua embotellada muestra en julio un alza en la demanda de un 22,1% / B. Ramón

Un aspecto que se matiza es que estos elevados porcentajes solo se puede asignar a estos productos, pero no al conjunto de las ventas de las empresas de supermercados, cuya facturación se sitúa en niveles próximos a los del pasado ejercicio.

El presidente de la asociación de distribuidores de alimentos y bebidas de las islas, Bartolomé Servera, confirma el aumento de la demanda que se está registrando en relación con los citados productos debido a las olas de calor.

Hay que recordar también que recientemente los instaladores de refrigeración informaron de que durante los últimos días la demanda de equipos de aire acondicionado se había incrementado un 13%, porcentaje que alcanzaba el 30% en el caso de los aparatos portátiles, con un problema de escasez de instaladores cualificados y un crecimiento del intrusismo.

Impacto en terrazas de bares

Las elevadas temperaturas no están ayudando a todos los que ofrecen bebidas refrescantes. El presidente de la patronal Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, lamenta que en muchos establecimientos de su sector el efecto es el contrario, al vaciar las terrazas durante las horas del día debido a las altísimas temperaturas que se están registrando.

Las altas temperaturas no generan aumentos en la demanda de todos los sectores. / B. Arzayus

Señala que lo que se está dando en una concentración de las puntas de trabajo durante la noche, pero que en las horas centrales la demanda se rebaja debido al calor que se registra en los espacios exteriores pese a disponer de sombrillas u otros elementos para evitar que el sol de directamente a los clientes.

Ferrer subraya que las elevadas temperaturas que se han registrado durante las últimas semanas están entre las causas que explican el descenso en la facturación que se está dando en la restauración de Mallorca durante el mes de julio, aunque añade que hay otros factores que agravan este recorte, y recuerda la celebración del Mundial de Fútbol, que concluyó con la final del pasado día 19, o en algunas zonas los problemas que se han registrado con los fallos en el suministro eléctrico. Este sector lleva un tiempo lamentando también una reducción en el consumo medio que realizan los turistas.