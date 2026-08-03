Son Llàtzer incorpora una técnica para operar las hernias abdominales más complejas

El hospital Son Llàtzer ha incorporado una técnica quirúrgica avanzada para tratar algunos de los casos más complejos de hernia abdominal. El procedimiento, conocido como Madrid Posterior Component Separation, ha permitido reconstruir con éxito la pared abdominal de un paciente que ya había sido sometido a varias operaciones y presentaba una recidiva de la hernia, además de otras complicaciones que hacían especialmente difícil la intervención.

La operación fue realizada por el equipo de Cirugía General de Son Llàtzer junto al doctor José María García Ureña, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Henares (Madrid) y uno de los principales referentes nacionales en cirugía de la pared abdominal.

La pared abdominal es el conjunto de músculos y tejidos que protege los órganos internos y permite funciones tan importantes como la respiración, la postura o el movimiento. Cuando aparece una hernia o una eventración (un defecto que suele desarrollarse sobre la cicatriz de una operación previa) la pared pierde resistencia y parte del contenido del abdomen puede salir hacia el exterior. En los casos más graves, esta situación puede provocar dolor, deformidad, limitaciones para realizar actividades cotidianas e incluso problemas digestivos.

En el paciente que se operó en Son Llàtzer, según han explicado desde el hospital, la situación era especialmente compleja. Había sido intervenido en varias ocasiones, sufría una recidiva de la hernia y tenía además una fístula, lo que incrementaba considerablemente el riesgo quirúrgico.

Para resolver el problema, los cirujanos emplearon la técnica Madrid Posterior Component Separation, un procedimiento diseñado para los casos más difíciles de reconstrucción abdominal. A diferencia de las técnicas convencionales, no se limita a cerrar el agujero que provoca la hernia, sino que intenta reconstruir la pared abdominal para recuperar su anatomía y su función.

Para ello, los especialistas trabajan sobre los planos más profundos de la musculatura abdominal, lo que permite aproximar nuevamente los músculos a su posición natural y colocar grandes mallas de refuerzo en una zona más protegida y con mejor irrigación. Según explica el doctor García Ureña, esta estrategia reduce la tensión sobre los tejidos y evita, en muchos casos, grandes despegamientos de la piel, una circunstancia que puede aumentar el riesgo de complicaciones tras la cirugía.

El objetivo, subraya el especialista, no es únicamente reparar la hernia, sino devolver al abdomen la estabilidad necesaria para que vuelva a cumplir correctamente funciones esenciales como proteger las vísceras, facilitar la respiración o mantener una buena movilidad del tronco, lo que mejora la calidad de vida del paciente.

Este tipo de intervenciones están reservadas para personas con hernias abdominales especialmente complejas, generalmente después varias operaciones previas, cuando existen grandes defectos en la pared abdominal o cuando las técnicas habituales ya no permiten cerrar el abdomen con garantías.

Antes de entrar en quirófano, el paciente fue sometido durante varias semanas a un proceso de preparación específico dirigido por el Servicio de Cirugía General de Son Llàtzer, encabezado por el doctor Cifuentes. Esta optimización preoperatoria puede incluir medidas como la pérdida de peso, la mejora de la condición física o incluso la infiltración de toxina botulínica en la musculatura abdominal para facilitar posteriormente el cierre de la pared. En la intervención también se utilizaron dos mallas de gran tamaño para reforzar la reconstrucción y adaptarla a la complejidad del caso.

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Según destaca el hospital, esta colaboración con el doctor García Ureña ya ha permitido realizar varias intervenciones conjuntas en pacientes con patología compleja de la pared abdominal y amplía las opciones terapéuticas disponibles en Baleares para este tipo de casos, evitando que algunos pacientes tengan que ser derivados fuera de las islas para recibir un tratamiento altamente especializado.