El Casal Petit atiende una media de tres nuevos casos de prostitución al día en Mallorca

El Casal Petit-Oblatas está atendiendo una media diaria de tres nuevos casos de mujeres que se ven abocadas al ejercicio de la prostitución en Mallorca, con un ritmo de incorporaciones que supera la de aquellas que consiguen abandonar esta actividad, según lamenta el portavoz de esta organización, Jaume Perelló, que además denuncia el aumento de la precariedad con la que estas personas se ven obligadas a vivir, con la creciente implantación de fórmulas como el 24/7 y el 50/50, es decir estar disponibles para sus clientes las 24 horas del día durante los siete días de la semana y tener que entregar la mitad de sus ingresos al proxeneta.

El representante del Casal Petit señala que se están dando situaciones en las que mujeres con un empleo normalizado, pero con una enorme precariedad en sus condiciones laborales, se están viendo obligadas a complementar sus ingresos con el ejercicio de la prostitución, ya sea para saldar las deudas que adquirieron con organizaciones de trata para traerlas a España o por la necesidad de remitir dinero a sus familias en su país de origen.

Mayoría inmigrante

Sobre este punto, pone de relieve que el colectivo que presenta el mayor crecimiento es el de las mujeres colombianas por los problemas que se viven en ese país, ya sea por la actividad de los paramilitares o por la situación económica.

Añade que la inmensa mayoría de las personas atendidas son inmigrantes, y que algunas pueden verse beneficiadas por el proceso de regularización que se ha abierto, pero se insiste en que eso no necesariamente desemboca en posibilidades para abandonar la prostitución por los motivos anteriormente señalados.

Jaume Perelló, del Casal Petit / B. Ramón

De este modo, apunta que la tendencia es que cada vez hay más mujeres en Mallorca en situación de prostitución, una tendencia que se ha venido intensificando a partir de la pandemia. En este momento esa subida se sustenta principalmente en las personas procedentes de Latinoamérica, con una reducción en el caso de las africanas.

El punto sobre el que se insiste es en el elevado número de casos nuevos, ya que alrededor del 55% de las mujeres atendidas por el Casal Petit acuden por primera vez a solicitar ayuda, frente a aquellas que ya lo habían hecho en el pasado.

Condiciones en los pisos

La mayoría de las mujeres en situación de prostitución se encuentran en pisos, y Jaume Perelló advierte que la situación que se vive en esas viviendas tiene una línea cada vez más diluida si se compara con las que son objeto de trata, dado que las condiciones de las primeras son cada vez más duras. «La situación de estas mujeres cada vez se parece más a la de la trata que a la de explotación sexual», afirma.

Exposición de fotos sobre prostitución organizada por el Casal Petit / G. Bosch

En relación con este punto, se destaca el crecimiento de aquellas a las que se exige una disponibilidad total para los clientes, teniendo que atenderles a cualquier hora del día, y con unas demandas cada vez mayores de los proxenetas respecto al porcentaje que se quedan de los ingresos obtenidos por estas mujeres.

El representante del Casal Petit subraya que estos abusos que se registran en las viviendas juegan con las ventajas de que los cuerpos de seguridad solo pueden entrar en un domicilio particular con una orden judicial y que además hace que esa actividad esté deslocalizada, con numerosos puntos con los que se contacta a través de páginas de internet. «Hay redadas, pero tienen muchas limitaciones», concluye.