Prohens señala a Aina Calvo tras la crisis migratoria en Ceuta: "El CNI había formulado varios avisos al Ministerio del Interior"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, responsabiliza al Gobierno central de no haber evitado la crisis migratoria de Ceuta y señala directamente a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, después de que trascienda que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había advertido al Ministerio del Interior de una posible entrada masiva de migrantes, según informa esta mañana Cadena Ser. La líder del Ejecutivo balear sostiene que el Estado desoye esas alertas y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de incumplir "una de sus primeras obligaciones": "proteger las fronteras y garantizar la seguridad nacional".

"Lo que hemos visto es mucho más que una crisis migratoria", afirma Prohens. A su juicio, la entrada masiva de unas 50.000 personas responde a "una operación perfectamente calculada" para poner a prueba "nuestras fronteras, nuestra seguridad nacional y nuestra integridad territorial". "Y lo han conseguido", añade.

La presidenta vincula esa reflexión con las informaciones publicadas en las últimas horas sobre los avisos remitidos por el CNI al Ministerio del Interior antes de que se produjera la avalancha migratoria. "Hace pocas horas conocemos una noticia de ámbito nacional según la cual el CNI había formulado varios avisos al Ministerio del Interior, donde está Aina Calvo, de que esto se produciría", afirma.

Prohens explica que desde el primer momento se puso en contacto con el presidente de Ceuta para conocer la situación y asegura que encuentra una ciudad "totalmente cerrada". "Es gravísimo lo que ha pasado", insiste. A partir de ahí, redobla las críticas contra el Ejecutivo central. "Mientras tanto, el Gobierno hace caso omiso de los avisos del CNI y, además, da las gracias a Marruecos", sostiene.

"El Gobierno no protege sus fronteras"

La presidenta considera que la gestión de la crisis evidencia un fracaso del Estado en una de sus funciones esenciales. "Una de las primeras responsabilidades de cualquier Gobierno es proteger sus fronteras y proteger a sus ciudadanos nacionales. Esto no lo está haciendo el Gobierno", afirma.

Prohens aprovecha además la crisis de Ceuta para insistir en la postura que el Govern mantiene desde hace meses sobre la política migratoria del Ejecutivo central. A su juicio, la reacción de distintas instituciones europeas tras lo sucedido confirma las advertencias que el Ejecutivo balear viene realizando sobre el incremento de la presión migratoria.

"Hemos visto la respuesta de Europa poniendo en entredicho aquello sobre lo que mi Govern pone el foco: una política migratoria de fronteras abiertas, un proceso de regularización que tiene un efecto llamada y una actitud de que aquí cabe todo el mundo y todo vale", sostiene.

La presidenta insiste en que España constituye la frontera sur de la Unión Europea y reclama un cambio de rumbo en la política migratoria del Estado. "Aquí no cabe todo el mundo. Pido que se protejan nuestras fronteras", afirma.

Advierte de la presión migratoria sobre Baleares

Prohens aprovecha también la comparecencia para relacionar la crisis de Ceuta con la situación que vive Baleares. Recuerda que la ruta migratoria entre Argelia y el archipiélago registra un incremento del 17 % y la define como una de las más peligrosas del Mediterráneo occidental. En este contexto, reclama que el Gobierno deje de minimizar la situación que denuncia el Ejecutivo autonómico desde hace meses. "Espero que ni el presidente del Gobierno ni el delegado del Gobierno nos digan que estamos exagerando", señala.

La presidenta concluye sus críticas con una referencia al mensaje difundido por Pedro Sánchez durante sus vacaciones. "El presidente nos da consejos sobre qué lista de Spotify tenemos que escuchar. Parece un chiste, pero esa parece ser la decisión del presidente", ironiza.

A juicio de Prohens, mientras España afronta una crisis que califica de "gravísima", el Gobierno transmite una imagen de despreocupación que, sostiene, contrasta con la magnitud de lo ocurrido en Ceuta y con el incremento de la presión migratoria que también afecta a Baleares.