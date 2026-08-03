Més y PSOE denuncian que cuando gobernaban afloró la oferta turística ilegal que el PP permitió "durante años

Las vallas que ha desplegado el Partido Popular (PP) por Palma en una campaña publicitaria bajo el lema de "¿Quién ha masificado las Islas Baleares?" vuelve a traer a primera plana la guerra de cifras sobre la creación de plazas turísticas en la comunidad. Desde el inicio del Govern Prohens se viene insistiendo en que entre 2015 y 2023 con el Pacto de Progreso se crearon más de 115.000 plazas, como se asegura en dicha campaña. Desde Més y el PSIB-PSOE, a cargo de la política turística durante las dos legislaturas con Francina Armengol, se vuelve a desmontar el discurso de los populares. "La ley turística de 2012 (Delgado-Martínez) es la más permisiva que se ha hecho nunca", critica Antoni Sansó. El exdirector general de Turismo ecosoberanista parte de otro "ejemplo clarificador, las plazas no estaban actualizadas" tras años de gobiernos del PP y justifica el incremento producido a que "afloró una oferta ilegal que se había permitido durante años".

Una marquesina de autobús en la plaça de Espanya con el anuncio del PP. / M. B. M.

Sansó, en un informe pormenorizado en el que desmenuza el panorama que se encontraron a su llegada a la calle Montenegro —más parecido al caos del lejano oeste que al de una Administración ordenada— parte de una constatación: "El avance del PIAT (Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos) que hicimos en 2016 detectó que la oferta no reglada dentro del alquiler turístico representaba el 54 % del total de estancias turísticas en viviendas", la mayoría en Palma, que de entrada reflejaba un dato: más de 20.000 viviendas con una capacidad de 123.000 plazas". El exresponsable de Turismo subraya que la ley de 2012 permitía crecer en alturas y plazas a los hoteles que se reformaban, además de que hasta la llegada de Més a la Conselleria "no se contabilizaban" las plazas en viviendas.

"El gran arquitecto de la balearización es Jaime Martínez", denuncia Negueruela

"Nunca creímos en la creación de plazas", afirma Iago Negueruela, el exconseller de Turismo del último Govern Armengol, y agrega que con la ley Barceló y la suya propia permitían crecer en superficie para la creación de servicios en los alojamientos, "no en plazas", a los hoteles que aún tenían pendiente la reconversión. Si bien las grandes reformas de las principales cadenas, acompañadas de la creación de nuevas plazas, se acometieron principalmente con el PP gobernando. "El gran arquitecto de la balearización es Jaime Martínez", denuncia el socialista apuntando al actual alcalde de Palma y exconseller de Turismo. "Fue él el que diseñó la creación de plazas".

Para Negueruela la campaña publicitaria desplegada por el PP es "una broma de mal gusto". "Ante la falta de hacer ningún tipo de política turística" lo que hacen los populares es "crear vallas". El exconseller repasa la gestión del Pacto contraponiendo que frente a las directrices que pusieron en marcha para parar el crecimiento e ir progresivamente a una reducción de plazas lo que ha hecho la ley Prohens es "levantar la moratoria y crear bolsas de plazas específicas" que además de perpetuar las plazas vigentes permite el intercambio y la venta de plazas. En este sentido apunta a la proliferación de hoteles boutique en edificios catalogados en Palma.

El PP 'salva' 90.000 plazas

Otro ejemplo que pone el socialista es que el PP ha venido a 'salvar' otras 90.000 plazas de alquiler turístico que estaban en liza. Recuerda el enfrentamiento que mantuvo con Habtur en la pasada legislatura, cuando la patronal del alquiler vacacional le acusaba de provocar la progresiva extinción de aquellas plazas por adscribirlas a las viviendas donde se explotaban y no a sus propietarios, de manera que no se permitía especular con ellas al no poder venderlas.

Negueruela sostiene que con la ley de Martínez y la permisividad de la creación de plazas con las reformas hoteleras se llegaron a crear "casi 107.000 plazas". En este sentido, Sansó acota que aunque durante su legislatura se produjeron aperturas de establecimientos "la mayoría de esas plazas venían de permisos de la legislatura Delgado-Martínez, no estaban contabilizadas, pero se estaban haciendo legalmente y con todos los permisos".

"Si alguien piensa que toda la oferta que afloró se hizo en nuestra legislatura, no entiende nada de urbanismo", asegura Sansó

"Si alguien piensa que toda esa oferta que afloró se hizo en nuestra legislatura —continúa Sansó— es que no entiende nada de urbanismo y sus trámites, en muchos ayuntamientos duran años". Así las cosas, el ecosoberanista enumera que había 46.600 plazas de alquiler turístico que no estaban contabilizadas a su llegada a la Conselleria, más otras 11.600 de reformas y regularizaciones en tiempos del PP, más 5.000 plazas dadas de alta en su legislatura con la normativa del PP, y añade 45.000 plazas unifamiliares que se dieron de alta antes de la ley Barceló. En total, 108.200 plazas "contabilizadas en nuestra legislatura, pero que ya estaban o se crearon" con los populares.

Del Decreto Ley 2/2025 de Prohens, Sansó lamenta también que amplía el alquiler turístico al suerlo rústico protegido y las plazas en edificios catalogados.