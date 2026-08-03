La Fundación Palma Aquarium ha liberado 55 juveniles de peces pipa en el mar en Baleares en el marco de un proyecto de conservación de esta especie.

Los peces, de la especie Syngnathus typhle, habían nacido en las instalaciones del acuario palmesano, en un nuevo avance del proyecto desarrollado junto a Marilles Foundation y con el apoyo de TUI Care Foundation, ha informado la fundación este lunes en un nota.

La suelta fue el pasado 24 de julio, cuando fueron liberados los 55 juveniles de pez pipa, de entre 8 y 18 centímetros de longitud, en una zona calificada como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) en la Bahía de Portocolom.

Los peces pipa, parientes cercanos de los caballitos de mar, son unas de las especies más desconocidas del Mediterráneo, que destacan por su capacidad de camuflaje.

Liberan 55 peces pipa en el mar en Baleares en un proyecto de conservación /

La escasa información disponible sobre su biología y distribución hacen que existan importantes lagunas de conocimiento sobre sus poblaciones.

El Libro Rojo de los Peces de las Islas Baleares recoge cinco especies de peces pipa con algún grado de amenaza: dos extinguidas a nivel regional, dos catalogadas como casi amenazadas y una como vulnerable, una situación estrechamente relacionada con la degradación de los hábitats costeros y otras presiones antropogénicas que afectan al medio marino.

El 'Proyecto peces pipa' se centra en ampliar el conocimiento científico sobre estas especies y contribuir a su conservación. Para ello, recupera ejemplares de pesca accidental, con la colaboración de los pescadores, y desarrolla un programa de reproducción.

Esta primera suelta supone un importante hito para el proyecto y el inicio de una nueva fase en esta iniciativa de conservación.

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Además de liberar ejemplares en el medio natural, el proyecto busca generar conocimiento científico sobre estas especies y contribuir a la protección de los ecosistemas costeros que habitan.