Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RESCATE COCHE CAÍDO AL MAR SON VERÍVIVENDA SOCIAL PALMAPROHENS CRISIS MIGRATORIA EN CEUTADETENIDO EN SÓLER FOTOS SOCORRISTADENUNCIAS HORARIOS SFM
instagramlinkedin

Interceptan a ocho migrantes llegados en patera a Andratx

Más de 50 personas han alcanzado las costas de Baleares en situación irregular durante las últimas 24 horas

Archivo de una patera localizada en la playa de Can Pere Antoni.

Archivo de una patera localizada en la playa de Can Pere Antoni. / DM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

La Guardia Civil ha interceptado en Andratx a ocho migrantes de origen magrebí que habían llegado a Mallorca a bordo de una patera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. Se trata del segundo grupo localizado el domingo 2 de agosto en el archipiélago, después del rescate de otras 17 personas en el Pilar de la Mola, en Formentera.

Además, este lunes han sido rescatadas 26 personas de origen subsahariano cuando navegaban al sureste de Cabrera. La operación se ha llevado a cabo a las 7.17 horas, a unas 3,7 millas de la isla. Con este último grupo, ya son más de 50 personas las que han arribado en patera a las costas de Baleares en las últimas 24 horas.

Noticias relacionadas y más

En lo que va de año se ha contabilizado la llegada de 205 pateras con 3.830 migrantes en situación irregular, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones comunicadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y recopiladas por la agencia EFE.

TEMAS

  • Mallorca
  • migrantes
  • baleares
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
  2. Llegan los primeros marchantes Des Güell a Lluc a Peu al Santuario: 'Siempre juras que será la última vez, pero al año siguiente vuelves a caminar estos 48 kilómetros
  3. Los mallorquines no tienen derecho a ver el eclipse en su isla
  4. La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
  5. Una demolición cada tres días: la guerra silenciosa contra las construcciones ilegales en Mallorca
  6. El 'aeropuerto de Palma de Mallorca' cambiará de nombre y pasará a llamarse 'aeropuerto de Palma-Mallorca
  7. La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
  8. Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas

Liberan 55 peces pipa en el mar en Baleares en un proyecto de conservación

Liberan 55 peces pipa en el mar en Baleares en un proyecto de conservación

Los restaurantes del Port de Sóller afrontan el eclipse con incertidumbre por las restricciones de tráfico

Los restaurantes del Port de Sóller afrontan el eclipse con incertidumbre por las restricciones de tráfico

Son Llàtzer incorpora una técnica para operar las hernias abdominales más complejas

Prohens señala a Aina Calvo tras la crisis migratoria en Ceuta: "El CNI había formulado varios avisos al Ministerio del Interior"

Interceptan a ocho migrantes llegados en patera a Andratx

Interceptan a ocho migrantes llegados en patera a Andratx

El Govern exigirá 15 años de residencia legal para acceder a las 323 viviendas públicas que construirá en Palma

El calor no da tregua en Mallorca: hasta 37 grados y una semana marcada por el sol

El calor no da tregua en Mallorca: hasta 37 grados y una semana marcada por el sol

Menorca Lines, primera naviera de alta velocidad que se conecta a la toma eléctrica del puerto de Alcúdia

Menorca Lines, primera naviera de alta velocidad que se conecta a la toma eléctrica del puerto de Alcúdia
Tracking Pixel Contents