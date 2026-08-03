Interceptan a ocho migrantes llegados en patera a Andratx
Más de 50 personas han alcanzado las costas de Baleares en situación irregular durante las últimas 24 horas
La Guardia Civil ha interceptado en Andratx a ocho migrantes de origen magrebí que habían llegado a Mallorca a bordo de una patera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. Se trata del segundo grupo localizado el domingo 2 de agosto en el archipiélago, después del rescate de otras 17 personas en el Pilar de la Mola, en Formentera.
Además, este lunes han sido rescatadas 26 personas de origen subsahariano cuando navegaban al sureste de Cabrera. La operación se ha llevado a cabo a las 7.17 horas, a unas 3,7 millas de la isla. Con este último grupo, ya son más de 50 personas las que han arribado en patera a las costas de Baleares en las últimas 24 horas.
En lo que va de año se ha contabilizado la llegada de 205 pateras con 3.830 migrantes en situación irregular, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones comunicadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y recopiladas por la agencia EFE.
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