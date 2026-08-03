Cómo saber si unas gafas son seguras para ver el eclipse total de Sol en Mallorca

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más esperados en Mallorca, pero observarlo sin la protección adecuada puede provocar graves lesiones oculares. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha difundido una serie de recomendaciones para comprobar que las gafas adquiridas son realmente seguras.

La principal indicación es que las gafas estén diseñadas específicamente para la observación directa del Sol y que incluyan tanto el marcado CE como la referencia a la norma internacional EN ISO 12312-2:2015.

Según advierte la organización, el eclipse únicamente podrá contemplarse sin protección durante la fase de totalidad, cuando el disco solar esté cubierto completamente. Este periodo durará poco más de un minuto. Durante el resto del eclipse será imprescindible mantener las gafas puestas.

«En cuanto reaparezca cualquier punto luminoso, hay que volver a utilizarlas inmediatamente», subraya la OCU.

Qué deben tener unas gafas homologadas para el eclipse

Antes de adquirir o utilizar unas gafas para observar el eclipse, la organización recomienda comprobar varios elementos básicos:

El marcado CE, que acredita el cumplimiento de la normativa europea aplicable.

La referencia EN ISO 12312-2:2015, correspondiente a los filtros para la observación directa del Sol.

La identificación del fabricante.

Una dirección de contacto dentro de la Unión Europea.

Instrucciones de uso y advertencias de seguridad claramente visibles.

Información sobre cuándo deben colocarse y retirarse las gafas.

Un filtro solar que no presente arañazos, agujeros, roturas ni desperfectos.

La OCU aconseja inspeccionar físicamente las gafas antes de cada uso. Si el filtro está deteriorado, arrugado o presenta cualquier abertura, no debe emplearse.

Las gafas de sol convencionales no sirven

La organización también alerta contra algunos métodos caseros que todavía se utilizan para intentar contemplar eclipses. Las gafas de sol normales, por muy oscuras que sean, no ofrecen protección suficiente frente a la radiación solar.

Tampoco son seguros las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos, los negativos fotográficos ni otros filtros improvisados. Estos materiales pueden reducir la luminosidad visible, pero no bloquean necesariamente las radiaciones capaces de dañar la retina.

Mirar directamente al Sol sin protección puede causar lesiones graves y permanentes. Además, el daño puede producirse sin dolor inmediato, por lo que la persona afectada podría no percibirlo hasta varias horas después.

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Protección también frente al calor

Además de utilizar gafas homologadas, la OCU recomienda tener en cuenta las condiciones propias del mes de agosto. Quienes se desplacen a espacios abiertos para observar el eclipse deben utilizar protector solar, sombrero o gorra, ropa adecuada y mantenerse correctamente hidratados.

Diario de Mallorca permite conseguir gafas homologadas para observar el eclipse total de Sol con seguridad, una protección imprescindible para disfrutar de uno de los acontecimientos más excepcionales del año sin poner en riesgo la vista.