Clínica Rotger trabaja en la implantación de los principales protocolos de seguridad del paciente
Clínica Rotger progresa en promoción de objetivos enfocados a la prevención de daños evitables e interceptación precoz de errores, así como al aprendizaje en base a los mismos
Siempre basados en la evidencia científica y la seguridad del paciente, la calidad de la atención sanitaria, se centra en la:
- Identificación inequívoca
La correcta identificación del paciente es prioritaria, el pilar de la seguridad y está sistematizada en todas las fases del proceso de asistencia.
- Comunicación efectiva
Favorece la coordinación y el traspaso de información entre profesionales y la transferencia de la misma, de forma clara y precisa al paciente.
- Seguridad de administración del medicamento
Aplicación de los últimos stándares internacionales para garantizar la seguridad de administración del medicamento. Recientemente, se han incorporado carros informatizados, con suministro de unidosis que favorecen la correcta administración del medicamento, así como seguimiento diario de prescripciones y validación por parte de la farmacia hospitalaria.
- Cirugía segura
Aplicación de procesos que aportan máximas garantías a la seguridad integral del paciente durante todo el circuito quirúrgico.
- Prevención de infecciones
La Clínica promueve una cultura de prevención entre todos los profesionales sanitarios. Desde técnicas básicas como el lavado de manos, el cuidado de catéteres y drenajes, así como el cuidado de heridas quirúrgicas complejas. Seguimiento exhaustivo de los procedimientos de limpieza hospitalaria con cortes observacionales periódicos que permiten evaluar y mantener las buenas prácticas, así como controles microbiológicos de las zonas de mayor riesgo. Los diferentes departamentos monitorizan un seguimiento integral enfocado a la prevención de las infecciones.
- Reducción riesgo de caída
El equipo de enfermería realiza una evaluación integral al ingreso del paciente y en función de su situación, riesgos y necesidades elabora un plan de actuación individual para la educación y prevención de caídas. Durante los siguientes días, de forma habitual, se reevalúa al paciente que se encuentra hospitalizado en habitaciones que cuentan con equipamiento de confort y seguridad.
- Instalaciones seguras
El hospital cuenta con suministro ininterrumpido de energía, gases medicinales, climatización y agua. Seguridad física con zona de videovigilancia, prevención contra incendios, es un hospital libre de humo y el personal está formado en simulacros de incendio y evacuación. Cuenta también con controles de acceso a zonas restringidas con registro biométrico.
La Clínica trabaja activamente en la mejora continua, incorporando las principales recomendaciones exigidas en los procesos que acreditan la Excelencia en la Atención
Finalmente, se supervisa la gestión y la correcta segregación de residuos, así como de materiales peligrosos para contribuir en la disminución de la huella de carbono. Las acreditaciones de calidad son el resultado natural del trabajo en una mejora continua y la incorporación de las principales recomendaciones exigidas en los procesos que validan la Excelencia en la Atención. Un objetivo que implica a toda la organización y que es el escudo que protege la salud y la vida de las personas.
- La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
- Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
- La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
- El 'aeropuerto de Palma de Mallorca' cambiará de nombre y pasará a llamarse 'aeropuerto de Palma-Mallorca
- Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
- La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
- Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
- Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas