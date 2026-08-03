Clínica Rotger trabaja en la implantación de los principales protocolos de seguridad del paciente

Siempre basados en la evidencia científica y la seguridad del paciente, la calidad de la atención sanitaria, se centra en la:

Identificación inequívoca

La correcta identificación del paciente es prioritaria, el pilar de la seguridad y está sistematizada en todas las fases del proceso de asistencia.

Comunicación efectiva

Favorece la coordinación y el traspaso de información entre profesionales y la transferencia de la misma, de forma clara y precisa al paciente.

Seguridad de administración del medicamento

Aplicación de los últimos stándares internacionales para garantizar la seguridad de administración del medicamento. Recientemente, se han incorporado carros informatizados, con suministro de unidosis que favorecen la correcta administración del medicamento, así como seguimiento diario de prescripciones y validación por parte de la farmacia hospitalaria.

Pulseras identificativas en Clínica Rotger. / QuirónSalud

Cirugía segura

Aplicación de procesos que aportan máximas garantías a la seguridad integral del paciente durante todo el circuito quirúrgico.

Prevención de infecciones

La Clínica promueve una cultura de prevención entre todos los profesionales sanitarios. Desde técnicas básicas como el lavado de manos, el cuidado de catéteres y drenajes, así como el cuidado de heridas quirúrgicas complejas. Seguimiento exhaustivo de los procedimientos de limpieza hospitalaria con cortes observacionales periódicos que permiten evaluar y mantener las buenas prácticas, así como controles microbiológicos de las zonas de mayor riesgo. Los diferentes departamentos monitorizan un seguimiento integral enfocado a la prevención de las infecciones.

Reducción riesgo de caída

El equipo de enfermería realiza una evaluación integral al ingreso del paciente y en función de su situación, riesgos y necesidades elabora un plan de actuación individual para la educación y prevención de caídas. Durante los siguientes días, de forma habitual, se reevalúa al paciente que se encuentra hospitalizado en habitaciones que cuentan con equipamiento de confort y seguridad.

Instalaciones seguras

El hospital cuenta con suministro ininterrumpido de energía, gases medicinales, climatización y agua. Seguridad física con zona de videovigilancia, prevención contra incendios, es un hospital libre de humo y el personal está formado en simulacros de incendio y evacuación. Cuenta también con controles de acceso a zonas restringidas con registro biométrico.

La Clínica trabaja activamente en la mejora continua, incorporando las principales recomendaciones exigidas en los procesos que acreditan la Excelencia en la Atención

Finalmente, se supervisa la gestión y la correcta segregación de residuos, así como de materiales peligrosos para contribuir en la disminución de la huella de carbono. Las acreditaciones de calidad son el resultado natural del trabajo en una mejora continua y la incorporación de las principales recomendaciones exigidas en los procesos que validan la Excelencia en la Atención. Un objetivo que implica a toda la organización y que es el escudo que protege la salud y la vida de las personas.