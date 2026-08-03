Clínica Rotger incorpora la técnica EBUS

El EBUS es una técnica que permite visualizar en tiempo real las estructuras de la tráquea y los bronquios, que de otra forma no resultan accesibles.

Según explican los doctores Amanda Arenas y Luis Asencio: «El procedimiento consiste en la introducción por vía oral de una sonda equipada con una aguja guiada que logra también puncionar y obtener muestras para analizar. Esta técnica, se utiliza para diagnosticar o realizar seguimiento de patologías del sistema respiratorio como cáncer de pulmón y estadificación del mismo, metástasis mediastínicas de tumores extratoracicos, síndromes linfoproliferativos, infecciones o sarcoidosis».

Ventajas de la técnica y criterios de indicación

La principal ventaja del EBUS radica en su carácter mínimamente invasivo y su alta precisión. Al permitir a los especialistas puncionar y obtener muestras de tejido con guía ecográfica directa y en tiempo real, se evita que los pacientes tengan que someterse a cirugías torácicas abiertas más complejas y agresivas para la obtención de biopsias.

Por este motivo, los criterios médicos que aconsejan realizar esta intervención se centran principalmente en la necesidad de obtener un diagnóstico preciso y determinar el estadio exacto en casos de cáncer de pulmón, así como en el estudio en profundidad de adenopatías mediastínicas (ganglios linfáticos inflamados), infecciones pulmonares y otras lesiones sospechosas localizadas en la cavidad torácica.

Los doctores Amanda Arenas y Luis Asencio en el área quirúrgica de Clínica Rotger / QuirónSalud

Garantía de seguridad, diagnóstico inmediato y sin listas de espera

Para el desarrollo de esta técnica, la clínica ha implantado un protocolo de alta seguridad y excelencia asistencial fundamentado en los siguientes pilares:

• Un equipo médico especializado conformado por dos neumólogos especialistas con alta capacitación técnica que trabajan de forma coordinada en la sala de endoscopia.

• Diagnóstico inmediato en quirófano: El procedimiento se lleva a cabo con la presencia física de un anatomopatólogo en el propio quirófano. Este especialista analiza las muestras en el mismo instante en que se extraen, lo que permite certificar la validez del material y ofrecer un diagnóstico inmediato del análisis de los tejidos biopsiados, reduciendo la incertidumbre del paciente y adelantando el tratamiento.

EBUS sin esperas con un equipo altamente especializado, diagnóstico rápido y las máximas garantías de seguridad en la Clínica Rotger

• Monitorización y sedación segura: Para ofrecer las máximas garantías en seguridad del paciente, se cuenta con la presencia permanente de un anestesista durante toda la intervención.

• Soporte con oxigenoterapia de alto flujo: La prueba se realiza aplicando sistemas de oxigenoterapia de alto flujo. Así se mantiene una oxigenación óptima, fisiológica, estable y segura en las vías respiratorias del paciente mientras se encuentra bajo sedación, y se reducen también las opciones de complicaciones durante el procedimiento.

• Enfoque multidisciplinar: El abordaje de cada caso es integral y personalizado, ya que todas las decisiones se toman en base a lo que determina un comité de tumores torácicos (específico del sistema respiratorio), donde diferentes especialistas de la Clínica Rotger, evalúan de forma conjunta la mejor estrategia terapéutica.

Comprometidos con la agilidad de los procesos y con la importancia de obtener un diagnóstico precoz de la patología respiratoria, la clínica ofrece la posibilidad de realizar la prueba en un tiempo mínimo sin esperas y con resultados inmediatos.