Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MALLORQUINES ECLIPSEDEMOLICIONES CADA TRES DIASCIERRE APARCAMIENTOS SON HUGOALGAIDA ESCENARIO ECLIPSEENTREVISTA MÉDICO SON ESPASES
instagramlinkedin

Clínica Rotger incorpora la técnica EBUS

La técnica Endo Bronchial Ultra Sound (EBUS) o Ecobroncoscopia lineal sirve para el diagnóstico del cáncer de pulmón, también para determinar el estadio del mismo o para el diagnóstico de adenopatías mediastínicas e infecciones así como algunas lesiones de la cavidad torácica

Técnica EBUS en Clínica Rotger

Técnica EBUS en Clínica Rotger / QuirónSalud

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Especiales

Palma

El EBUS es una técnica que permite visualizar en tiempo real las estructuras de la tráquea y los bronquios, que de otra forma no resultan accesibles.

Según explican los doctores Amanda Arenas y Luis Asencio: «El procedimiento consiste en la introducción por vía oral de una sonda equipada con una aguja guiada que logra también puncionar y obtener muestras para analizar. Esta técnica, se utiliza para diagnosticar o realizar seguimiento de patologías del sistema respiratorio como cáncer de pulmón y estadificación del mismo, metástasis mediastínicas de tumores extratoracicos, síndromes linfoproliferativos, infecciones o sarcoidosis».

Ventajas de la técnica y criterios de indicación

La principal ventaja del EBUS radica en su carácter mínimamente invasivo y su alta precisión. Al permitir a los especialistas puncionar y obtener muestras de tejido con guía ecográfica directa y en tiempo real, se evita que los pacientes tengan que someterse a cirugías torácicas abiertas más complejas y agresivas para la obtención de biopsias.

Por este motivo, los criterios médicos que aconsejan realizar esta intervención se centran principalmente en la necesidad de obtener un diagnóstico preciso y determinar el estadio exacto en casos de cáncer de pulmón, así como en el estudio en profundidad de adenopatías mediastínicas (ganglios linfáticos inflamados), infecciones pulmonares y otras lesiones sospechosas localizadas en la cavidad torácica.

Los doctores Amanda Arenas y Luis Asencio en el área quirúrgica de Clínica Rotger

Los doctores Amanda Arenas y Luis Asencio en el área quirúrgica de Clínica Rotger / QuirónSalud

Garantía de seguridad, diagnóstico inmediato y sin listas de espera

Para el desarrollo de esta técnica, la clínica ha implantado un protocolo de alta seguridad y excelencia asistencial fundamentado en los siguientes pilares:

• Un equipo médico especializado conformado por dos neumólogos especialistas con alta capacitación técnica que trabajan de forma coordinada en la sala de endoscopia.

• Diagnóstico inmediato en quirófano: El procedimiento se lleva a cabo con la presencia física de un anatomopatólogo en el propio quirófano. Este especialista analiza las muestras en el mismo instante en que se extraen, lo que permite certificar la validez del material y ofrecer un diagnóstico inmediato del análisis de los tejidos biopsiados, reduciendo la incertidumbre del paciente y adelantando el tratamiento.

EBUS sin esperas con un equipo altamente especializado, diagnóstico rápido y las máximas garantías de seguridad en la Clínica Rotger

• Monitorización y sedación segura: Para ofrecer las máximas garantías en seguridad del paciente, se cuenta con la presencia permanente de un anestesista durante toda la intervención.

• Soporte con oxigenoterapia de alto flujo: La prueba se realiza aplicando sistemas de oxigenoterapia de alto flujo. Así se mantiene una oxigenación óptima, fisiológica, estable y segura en las vías respiratorias del paciente mientras se encuentra bajo sedación, y se reducen también las opciones de complicaciones durante el procedimiento.

• Enfoque multidisciplinar: El abordaje de cada caso es integral y personalizado, ya que todas las decisiones se toman en base a lo que determina un comité de tumores torácicos (específico del sistema respiratorio), donde diferentes especialistas de la Clínica Rotger, evalúan de forma conjunta la mejor estrategia terapéutica.

Comprometidos con la agilidad de los procesos y con la importancia de obtener un diagnóstico precoz de la patología respiratoria, la clínica ofrece la posibilidad de realizar la prueba en un tiempo mínimo sin esperas y con resultados inmediatos.

TEMAS

  • Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
  2. Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
  3. La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
  4. El 'aeropuerto de Palma de Mallorca' cambiará de nombre y pasará a llamarse 'aeropuerto de Palma-Mallorca
  5. Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
  6. La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
  7. Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
  8. Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas

Més y PSOE denuncian que cuando gobernaban afloró la oferta turística ilegal que el PP permitió "durante años

Més y PSOE denuncian que cuando gobernaban afloró la oferta turística ilegal que el PP permitió "durante años

Crean una plataforma para cubrir guardias y turnos vacantes de sanitarios en Baleares

Crean una plataforma para cubrir guardias y turnos vacantes de sanitarios en Baleares

El Casal Petit atiende una media de tres nuevos casos de prostitución al día en Mallorca

El Casal Petit atiende una media de tres nuevos casos de prostitución al día en Mallorca

Miguel Ángel Villena, periodista e historiador: "Le Senne escandalizó a millones de demócratas al romper la foto de Picornell"

Miguel Ángel Villena, periodista e historiador: "Le Senne escandalizó a millones de demócratas al romper la foto de Picornell"

Las quejas por tener que trabajar bajo calor extremo se multiplican en Mallorca

Las quejas por tener que trabajar bajo calor extremo se multiplican en Mallorca

Las olas de calor disparan un 33% la venta de refrescos en Mallorca

Las olas de calor disparan un 33% la venta de refrescos en Mallorca

Son Llàtzer incorpora una técnica para operar las hernias abdominales más complejas

Clínica Rotger incorpora la técnica EBUS

Clínica Rotger incorpora la técnica EBUS
Tracking Pixel Contents