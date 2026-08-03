El calor no da tregua en Mallorca: hasta 37 grados y una semana marcada por el sol

El calor seguirá siendo el gran protagonista del tiempo en Mallorca durante esta primera semana de agosto. La isla afronta varios días de temperaturas muy elevadas, cielos mayoritariamente despejados y noches tropicales, con máximas que pueden alcanzar los 37 grados en el interior y el norte de Mallorca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes, 3 de agosto, el aviso amarillo por altas temperaturas entre las 12.00 y las 20.00 horas en el interior y el norte y nordeste de la isla, donde los termómetros pueden llegar a los 37 grados. El aviso también afecta al Llevant mallorquín, con máximas de hasta 36 grados que se registrarían principalmente en el municipio de Manacor.

Avisos por calor durante varios días

La situación de calor intenso no terminará con el inicio de la semana. La previsión mantiene temperaturas de hasta 37 grados en el interior de Mallorca durante el martes y valores próximos a los 36 grados el miércoles. Por ahora, los avisos se concentran especialmente en las horas centrales del día, cuando la exposición al calor será más peligrosa.

En Palma, las temperaturas serán algo más contenidas que en el interior, aunque el ambiente continuará siendo muy caluroso y húmedo. La Aemet prevé máximas alrededor de los 33 o 34 grados, mientras que las mínimas difícilmente bajarán de los 23 grados durante buena parte de la semana. Estas temperaturas nocturnas favorecerán la sucesión de noches tropicales y aumentarán la sensación de bochorno en las zonas costeras.

¿Lloverá esta semana en Mallorca?

La estabilidad será la nota dominante. El lunes transcurrirá con cielos soleados o poco nubosos y temperaturas muy elevadas. Para el martes se espera una jornada nuevamente calurosa y húmeda, aunque no se descarta la aparición de algún chubasco aislado durante la tarde.

Esta posibilidad de lluvia será, en cualquier caso, limitada y no supondrá un cambio generalizado del tiempo. A partir del miércoles volverán a imponerse los cielos despejados o con pocas nubes, sin precipitaciones significativas y con temperaturas todavía por encima de los valores habituales.

El calor volverá a ganar fuerza el fin de semana

El jueves y el viernes se mantendrá el ambiente plenamente veraniego, con mucho sol y máximas que oscilarán entre los 33 y los 35 grados en distintos puntos de Mallorca. El viernes podría producirse un ligero descenso de las temperaturas nocturnas en algunas zonas, aunque seguirá haciendo calor durante las horas centrales.

El sábado comenzaría un nuevo ascenso térmico que podría intensificarse el domingo. La previsión apunta a máximas generales de entre 35 y 36 grados al final de la semana, con valores superiores de forma puntual en el interior de la isla.

Previsión del tiempo en Mallorca, día a día

Lunes 3 de agosto: sol y calor intenso, con máximas de hasta 37 grados en el interior y el norte de Mallorca.

sol y calor intenso, con máximas de hasta 37 grados en el interior y el norte de Mallorca. Martes 4 de agosto: ambiente muy caluroso y húmedo, con posibilidad de algún chubasco aislado por la tarde.

ambiente muy caluroso y húmedo, con posibilidad de algún chubasco aislado por la tarde. Miércoles 5 de agosto: cielos poco nubosos y temperaturas elevadas, con hasta 36 grados en el interior.

cielos poco nubosos y temperaturas elevadas, con hasta 36 grados en el interior. Jueves 6 de agosto: predominio del sol y máximas alrededor de los 34 o 35 grados.

predominio del sol y máximas alrededor de los 34 o 35 grados. Viernes 7 de agosto: tiempo estable y soleado, con un ligero descenso de las mínimas en algunas zonas.

tiempo estable y soleado, con un ligero descenso de las mínimas en algunas zonas. Sábado 8 de agosto: nueva subida de las temperaturas y ambiente muy caluroso.

nueva subida de las temperaturas y ambiente muy caluroso. Domingo 9 de agosto: jornada soleada y especialmente cálida, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados.

Noches tropicales y riesgo muy alto de incendio

Además de las elevadas temperaturas diurnas, buena parte de Mallorca registrará mínimas por encima de los 20 grados. En Palma y algunos puntos del litoral, los termómetros pueden mantenerse alrededor de los 23 o 25 grados durante la madrugada, lo que dificultará el descanso y prolongará la sensación de calor durante las noches.

Ante este episodio, se recomienda evitar la actividad física intensa en las horas centrales del día, mantener una hidratación frecuente y prestar especial atención a niños, personas mayores y trabajadores expuestos al sol.

La combinación de temperaturas elevadas, vegetación seca y ausencia de precipitaciones también obliga a extremar las precauciones para evitar incendios forestales.