Baleares recibe 6,5 millones de turistas internacionales hasta junio, un 2,54% más
El gasto sube en el sexto mes del año un 4,52%
Baleares ha recibido entre enero y junio la llegada de 6,5 millones de turistas internacionales, un 2,54% más que en el mismo periodo del año pasado, según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística.
Según los mismos datos, solo en el sexto mes del año al archipiélago llegaron 2,27 millones de viajeros internacionales, un 0,57% más que en junio de 2025, teniendo en cuenta igualmente los 441.409 turistas nacionales, según los datos difundidos al mismo tiempo por el Ibestat.
Según los mismos datos, por islas, en el sexto mes del año llegaron a Mallorca 1,8 millones de turistas (1,6 internacionales), a Menorca 288.446 (183.884 internacionales) y a las Pitiusas 560.121 (431.677 internacionales).
El INE ha publicado este lunes también la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que indica que en junio los turistas internacionales dejaron en las Islas 2.954 millones de euros, un 4,24% más que en junio de 2025. En el acumulado de enero a junio, el gasto se eleva hasta los 8.156 millones de euros, un 4,52% más.
En junio, cada persona gastó de media en sus viajes 1.298 euros, un 3,65% más, mientras que el gasto diario se sitúa en 230 euros, un 5,41% más.
Por otra parte, la estadística del INE indica que la duración media de los viajes en junio fue de 5,65 días, un -1,67%.
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