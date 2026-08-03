La Assemblea Sobiranista de Mallorca mantiene su batalla judicial para que el aeropuerto de Palma tenga el nombre oficial en catalán

La Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) mantendrá el recurso contencioso-administrativo presentado contra el Ministerio de Transportes por la denominación oficial del aeropuerto de Palma. La entidad considera que el cambio que prepara el Gobierno central no resuelve su principal reclamación: que el nombre de la infraestructura se adapte completamente al catalán.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado los trámites para que el actual «Aeropuerto de Palma de Mallorca» pase a denominarse «Aeropuerto de Palma-Mallorca». La modificación todavía debe aprobarse mediante una orden ministerial y las administraciones y entidades interesadas podrán presentar alegaciones hasta el próximo 15 de septiembre.

Aunque la nueva fórmula elimina el «de Mallorca» asociado al nombre de la ciudad y lo sustituye por un guion, la ASM sostiene que la denominación continuaría estando redactada en castellano. Por este motivo, la organización anuncia que seguirá adelante con el procedimiento judicial iniciado en noviembre de 2024.

«Continuaría sin adaptarse al catalán, tal como requiere la ASM», señala la entidad en un comunicado difundido este viernes. Su reivindicación pasa por que se utilice oficialmente la palabra «Aeroport», en consonancia con la lengua propia y la toponimia oficial de las Illes Balears.

Un cambio todavía en tramitación

La propuesta de Transportes responde, entre otras cuestiones, a que el nombre oficial de la capital de Balears es Palma, y no Palma de Mallorca. El Ministerio también ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre la identificación de los aeropuertos ubicados en islas, de ahí que se mantenga la referencia a Mallorca separada por un guion.

Cuando se apruebe la orden ministerial, las referencias al «Aeropuerto de Palma de Mallorca» incluidas en disposiciones generales y otras normas pasarán a entenderse realizadas al nuevo «Aeropuerto de Palma-Mallorca».

La modificación ha recibido una valoración positiva, aunque con matices, por parte de otras organizaciones. La Obra Cultural Balear (OCB) considera que la propuesta corrige una anomalía institucional vinculada al uso de un topónimo que no se correspondía con el nombre oficial de la ciudad.

La asociación Fem-ho en Català, que también había reclamado la normalización de las denominaciones de los aeropuertos de Balears, ha celebrado que se respete el topónimo Palma y considera apropiado mantener la referencia a Mallorca mediante un guion. No obstante, estudiará presentar alegaciones para que el nombre sea íntegramente en catalán y quede fijado como «Aeroport de Palma-Mallorca».

La ASM adopta una posición más contundente y entiende que la propuesta anunciada no hace innecesario el proceso judicial, ya que no responde completamente a la reclamación que formuló ante la Administración.

Imagen actual de la fachada del aeropuerto con la nomenclatura que va a desaparecer por fin. / Ministerio de Transportes

Una reivindicación que se remonta a 2017

La disputa por el nombre del aeropuerto no es nueva. La ASM recuerda que ya en 2017 instó a Aena a modificar la denominación «Aeropuerto de Palma de Mallorca», coincidiendo con la recuperación de Palma como único topónimo oficial de la ciudad.

Ese mismo año, el pleno del Consell de Mallorca aprobó por unanimidad una declaración institucional para solicitar que la infraestructura pasara a llamarse «Aeropuerto Internacional Ramon Llull Palma-Mallorca». La iniciativa pretendía vincular la principal puerta de entrada a la isla con la figura del filósofo mallorquín y reforzar la proyección cultural de Mallorca.

La propuesta fue rechazada entonces por el Ministerio de Fomento, que, según recuerda la ASM, cifró en unos 500.000 euros el coste que supondría modificar la denominación.

La entidad soberanista volvió a dirigirse a Aena en julio de 2024 para exigir el respeto a la toponimia oficial y a la lengua catalana. Aena respondió que la denominación utilizada cumplía la normativa y señaló que la competencia para establecer el nombre de los aeropuertos correspondía al Ministerio de Transportes.

Ante la ausencia de una resolución que corrigiera el nombre, la ASM presentó en noviembre de ese año un recurso contencioso-administrativo por silencio administrativo.

Según explica ahora la organización, a principios de 2026 la Fiscalía solicitó que el procedimiento fuera trasladado a la Audiencia Nacional. La ASM añade que el Ministerio no ha presentado alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, que todavía debe pronunciarse sobre qué órgano judicial es competente para examinar el caso.

La tercera infraestructura aeroportuaria de España

El debate afecta a una de las principales infraestructuras de Mallorca y a uno de los aeropuertos con más actividad de España. Son Sant Joan cerró 2025 con 33,8 millones de pasajeros y 246.486 operaciones, lo que lo situó como el tercer aeropuerto de la red de Aena por volumen de viajeros, únicamente por detrás de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.