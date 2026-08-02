El primer ministro de Marruecos elige Mallorca para sus vacaciones en plena crisis migratoria en Ceuta
Aziz Akhannouch ha llegado a la isla en un avión privado acompañado por familiares y amigos, según informa el periódico marroquí Nichan
El jefe del Gobierno de Marruecos, Aziz Akhannouch, ha viajado a Mallorca para disfrutar de sus vacaciones de verano en medio de la crisis migratoria que afecta a Ceuta, según ha informado el periódico marroquí Nichan. La publicación asegura que el mandatario llegó a la isla inmediatamente después de participar en la tradicional ceremonia de lealtad a Mohamed VI.
El viaje se produce cuando la ciudad autónoma afronta un fuerte aumento de las llegadas irregulares desde territorio marroquí, principalmente de personas que intentan alcanzar la costa ceutí a nado.
Según las fuentes citadas por Nichan, Akhannouch habría utilizado un avión privado y estaría acompañado por varios miembros de su familia y algunos amigos cercanos. El medio señala que el primer ministro eligió Mallorca para pasar unos días de descanso mientras continúa la crisis por lo ocurrido en Ceuta.
"Eligió la isla turística española para pasar un periodo de descanso, coincidiendo con el creciente interés internacional por los acontecimientos que tuvieron lugar en Ceuta", recoge la información difundida por el periódico marroquí.
La crisis de Ceuta, en el foco internacional
Nichan sostiene que las consecuencias del episodio han superado el ámbito local y se han convertido en una cuestión con dimensión española y europea, tanto por el debate sobre el control de la frontera como por la respuesta humanitaria y la capacidad de los centros de acogida.
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