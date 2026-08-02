Menorca Lines, primera naviera de alta velocidad que se conecta a la toma eléctrica del puerto de Alcúdia

Menorca Lines se convierte en la primera naviera que se conecta a la toma eléctrica del puerto de Alcúdia, apagando durante su estancia en muelle los motores auxiliares: menos combustible, menos ruido y un puerto más amable para quien trabaja y vive cerca de él.

El Fast Ferry ‘Som Menorca’ de Menorca Lines incorpora un sistema de conexión eléctrica a tierra, conocido como cold ironing, que le permite tomar de tierra la energía que antes generaban sus motores auxiliares.

El sistema tiene una particularidad técnica que lo hace especialmente versátil: se adapta a las características eléctricas de cualquier red del dominio portuario, de modo que el buque puede conectarse en distintos puertos sin depender de una instalación única. Mientras está conectado, el barco mantiene sus servicios sin quemar combustible y con los motores auxiliares en silencio.

El Fast Ferry ‘Som Menorca’ de Menorca Lines contribuye a crear un puerto más amable para quien trabaja y vive cerca de él. / Menorca Lines

El cambio se nota fundamentalmente en el aire y el ruido. Apagar los motores en muelle reduce la dependencia del combustible fósil, afina el consumo y baja de forma drástica la contaminación acústica del entorno portuario.

Con esta medida, se estima que Menorca Lines reducirá emisiones en torno a las 236 toneladas de CO₂ anuales, solo en esta ruta Alcúdia–Ciutadella, que equivalen a 88.000 litros de combustible al año.

El departamento técnico de Menorca Lines explica que «conectar el buque a la red eléctrica del puerto y apagar los motores durante las escalas nos permite reducir emisiones, ruido y consumo de combustible. Es una decisión que beneficia al entorno, a quienes trabajan en el puerto y a quienes viven cerca de él. En Menorca Lines actuamos con el máximo sentido de la responsabilidad, devolviendo al entorno lo que nos da. Sencillamente, porque somos de Menorca».

Menorca Lines, perteneciente a IMG (Insotel Marine Group), es desde 2022 una joven naviera de Menorca, con una propuesta boutique local de alta velocidad marítima para pasajeros y vehículos, entre Mallorca en el puerto de Alcúdia y Menorca en el puerto de Ciutadella. La naviera es 100% balear, ya que pertenece a un grupo con más de 50 años de experiencia en el sector.