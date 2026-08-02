El campo de fútbol olvidado de Pina se convertirá en uno de los grandes miradores del eclipse en Mallorca: "Tememos que venga gente a hacer botellón"

A varios kilómetros de los miradores más famosos de Mallorca, el campo de fútbol olvidado de Pina será, dentro de apenas unos días, uno de los grandes puntos de observación del eclipse. En el terreno de tierra crece la maleza y hace años que nadie juega un partido. A pocos metros, tres obreros trabajan bajo el sol para acondicionar parte del recinto mientras el resto del llogaret mantiene la tranquilidad de cualquier mañana de verano, ajeno al revuelo que traerá el 12 de agosto.

Calles vacías

Las calles de Pina están vacías. A las once de la mañana del viernes no corre ni una brizna de aire y uno de los pocos lugares con gente es el Bar Estanco, el único refugio para socializar sin derretirse. Frescos gracias al aire acondicionado, ocho parroquianos no quitan a la televisión para enterarse de las últimas novedades de la entrada irregular de marroquíes a Ceuta. Mientras, mantienen una conversación que salta de la actualidad al eclipse y de ahí a la transformación del pueblo.

El ambiente es de los que ya no quedan. Una luz tenue entra en un local relativamente oscuro. Algunas botellas de gran valor acumulan polvo en las estanterías más altas y, durante unos minutos, parece que el tiempo se haya detenido lejos del resto de Mallorca. En una pared cuelga un cartel: «Señor, dame paciencia, pero dámela urgentemente».

Aurora boreal en Mallorca

Maria Bibiloni, de 87 años, continúa atendiendo detrás de la barra. «Sé que el eclipse dura 90 segundos», dice nada más empezar la conversación. Después recuerda otro fenómeno que la impresionó durante su juventud. «He visto la aurora boreal. Nos asustamos. No sabíamos qué era. Ahora avisan con tiempo y la gente se mentaliza».

No recuerda exactamente cuándo ocurrió, aunque la última registrada en Mallorca sucedió en 1938. «El cielo quedó rojo y no sabíamos muy bien qué era», explica. Esta vez no tiene intención de alejarse demasiado: «Si el eclipse no se viera desde la terraza, no me movería para ver estas cosas».

Temen las consecuencias de una llegada masiva

Pedro preside la mesa donde se han reunido algunos de los clientes más fieles. Considera acertada la elección de Pina como zona oficial, pero cree que todavía faltan medidas. «Tienen que anunciar zonas de evacuación por si ocurre alguna incidencia», reclama. Él lo observará desde su casa y entiende que haya personas dispuestas a desplazarse, aunque teme que el campo también atraiga a gente con otras intenciones: «Nos preocupa que este punto traiga a personas que vengan a hacer botellón».

Sin expectación

Bernat y Joan no comparten la expectación. Uno de ellos cuenta que su mujer le preguntó si quería unas gafas para contemplarlo, pero respondió que no. La conversación deriva hacia una reivindicación más amplia sobre la vida en los pueblos.

Los vecinos nuevos no se integran

«La gente nueva que viene a vivir aquí no se integra. Además, hay mucho alquiler vacacional y nuestras costumbres se pierden», lamentan. Recuerdan que durante las fiestas no se pudieron lanzar petardos en la plaza. Pedro vuelve a tomar la palabra para hablar de la tradición de pasar las noches a la fresca conversando con los vecinos, una costumbre que, asegura, cada vez resulta más difícil mantener. «Los nuevos que llegan aquí a vivir quieren cambiarlo todo», sostiene.

En algo coinciden todos: el 12 de agosto no saldrán de Pina. Temen encontrar retenciones o no poder regresar después al pueblo. Mientras fuera el sol cae con fuerza sobre el campo de fútbol y los tres obreros continúan trabajando, dentro del Bar Estanco nadie parece dispuesto a alterar demasiado sus planes. «El eclipse nos ha cogido por sorpresa», resumen.