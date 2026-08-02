Baleares afronta otro domingo de calor con aviso naranja y máximas de hasta 39 grados
La Aemet prevé un ligero ascenso de los termómetros, noches tropicales y activa la alerta por temperaturas extremas en el norte y nordeste de Mallorca
El calor volverá a intensificarse este domingo en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en el norte y nordeste de la isla, donde los termómetros podrán alcanzar los 39 grados durante las horas centrales del día. Además, el interior mallorquín permanecerá en aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados.
La jornada estará marcada por un ligero ascenso de las temperaturas y por una nueva noche tropical, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en numerosos puntos del archipiélago, especialmente en las zonas costeras.
Aviso naranja en el norte de Mallorca
El nivel de riesgo más elevado se concentrará entre las 12.00 y las 19.59 horas en el norte y nordeste de Mallorca, donde la Aemet sitúa la probabilidad del episodio entre el 40 % y el 70 % y prevé una temperatura máxima de 39 grados.
En el interior de la isla seguirá vigente el aviso amarillo durante el mismo intervalo horario por registros de hasta 38 grados.
En Menorca también estará activo el aviso amarillo, con una máxima prevista de 36 grados, especialmente en el norte de la isla.
Brumas a primera hora y ambiente estable
La previsión meteorológica apunta a un domingo de tiempo estable en Baleares. Durante las primeras horas del día podrán formarse brumas y algún banco de niebla, sobre todo en Mallorca, que desaparecerán con rapidez para dar paso a cielos poco nubosos o despejados durante el resto de la jornada.
El viento soplará flojo, con predominio de las brisas costeras, una situación que apenas aliviará la sensación de bochorno provocada por la combinación de calor y humedad.
Otra noche sin bajar de los 20 grados
Las mínimas volverán a mantenerse elevadas y favorecerán una nueva noche tropical en buena parte del archipiélago. La persistencia de temperaturas nocturnas por encima de los 20 grados dificultará el descanso, especialmente en las zonas del litoral.
Ante este episodio de calor intenso, la Aemet recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una buena hidratación y extremar las precauciones con las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.
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