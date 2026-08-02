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Los aeropuertos de Baleares operan este domingo 1.719 vuelos

El balance del fin de semana deja 5.139 movimientos, 44 menos que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de Aena

Los aeropuertos de Baleares operan este domingo 1.719 vuelos

Los aeropuertos de Baleares operan este domingo 1.719 vuelos / USO

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EP

Los aeropuertos de Baleares operarán este domingo un total de 1.719 vuelos, una cifra que representa 28 vuelos menos que en el mismo periodo del año anterior (el domingo 3 de agosto).

Según los datos facilitados por Aena, el aeropuerto de Palma concentrará 1.098 vuelos este domingo, mientras que en el de Eivissa se gestionarán 467. El aeropuerto de Menorca operará 193 vuelos.

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Con todo, este fin de semana --de viernes a domingo-- habrán pasado un total de 5.139 vuelos por los aeropuertos de las Islas. Se trata de 44 movimientos menos que en el mismo periodo del año anterior.

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