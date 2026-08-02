Más de 600 manifestantes en Palma contra la "invasión" de migrantes con gritos islamófobos, contra el Rey y Pedro Sánchez

Alrededor de 600 personas se ha concentrado la tarde de este domingo frente al Consulado General de Marruecos, en Palma, a raíz de una convocatoria que comenzó a circular por las redes sociales bajo el reclamo de «¡Salvemos España!». En la protesta que ha surgido tras la grave crisis migratoria en Ceuta se ha coreado gritos islamófobos, contra el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A gritos de "España cristiana, no musulmana", "Mañana a Marivent, con el himno de España e incluso el Cara al sol, los manifestantes han inundado la calle Anselm Turmeda, en Palma, donde ondeaba la bandera de Marruecos en su sede consular, con enseñas españolas y muchos ciudadanos con las camisetas de la Selección de Fútbol.

"Tenemos que empezar a salir a la calle a manifestarnos. Hoy en día te apuñalan por 20 euros", arengaba uno de los oradores. Contra el Rey se han coreado gritos de "traidor, defiende tu nación", además de los clásicos insultos de "hijo de puta" a Sánchez y reclamos para que dimita el ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska.

Entre los reunidos destacaban dirigentes de Vox como el diputado Jorge Campos y Manuela Cañadas, la portavoz balear en el Parlament.

La convocatoria era a las 20.30 horas, pero pasadas las ocho ya empezaban a llegar manifestantes que han ido ocupando primero las aceras y después la carretera. Cuando ha ido creciendo la marea de gente se ha procedido a cortar el tráfico.

Las primeras proclamas se han dirigido contra el presidente Sánchez, y con alusiones a "Cristo rey", con un manifestante que portaba un gran crucifijo. "No tendríamos que haber tolerado esa invasión que estamos sufriendo en Ceuta. Llego la hora de que el pueblo se levante y luche, ya que las autoridades tienen las manos atadas", declaraba el portavoz Luis Zamora, quien asegura que ha sido el que ha organizado la concentración convocando a través de las redes sociales, para replicar otras protestas que también se han celebrado en otras capitales españolas frente a las sedes diplomáticas de Marruecos.

Zamora dice que no pertenece a ninguna formación política. "Mucha gente está frustrada, no sabe qué partido político elegir".

"Regalar papeles a los inmigrantes"

Han ido llegando grupúsculos diferentes, como los de Nucleo Nacional, con banderas negras y ocultando sus rostros. Y también del grupo neofascista y de extrema derecha surgido en Mallorca Indentitas. Uno de sus portavoces denunciaba la "sumisión al Estado marroquí" por parte del Gobierno, al que apuntaba como "culpable de regalar papeles" a los inmigrantes. "Todos hemos vivido la invasión migratoria", clamaba por el micrófono y señalaba la "inseguridad, robos y peleas" acusando a los migrantes de estar tras los delitos.

"España, una, grande y libre", coreaban los manifestantes entre gritos de "hijo de puta" dirigidos a Sánchez

Mientras Zamora se ha dirigido a la multitud asegurando: "No estoy aquí para promover el odio y la violencia. Tampoco estoy en contra de la inmigración y ninguna religión. El problema no es el origen de las personas, es incumplir las leyes". "España necesita volver a estar unida, si queremos cambiar las cosas, hagámoslo defendiendo la Constitución y votando". Tras su discurso en un tono más conciliador, volvían las consignas de corte fascista: "España, una, grande y libre".

La llamada para acudir a manifestar frente a la oficina consular en la calle Anselm Turmeda se hizo bajo el reclamo de que había que acudir «todos por España» para evitar «una invasión» portando banderas españolas. Se trata de una acción que sigue los postulados de la ultraderecha contra la migración, magnificados esta semana advirtiendo de que la llegada de miles de migrantes a la ciudad ceutí, la oleada más numerosa hasta ahora, es culpa de Gobierno de Pedro Sánchez al permitir que desde África se invada España.