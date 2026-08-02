De 13 derribos a 1,2 millones en multas: los pueblos en el foco del urbanismo ilegal en Mallorca

La actividad de la Agència de Defensa del Territori (ADT) durante 2025 deja cifras especialmente significativas en algunos municipios de Mallorca. Demoliciones, inspecciones, nuevos expedientes y sanciones dibujan un mapa en el que Llubí, Algaida y Marratxí destacan por el volumen de actuaciones, mientras que Manacor sobresale por el importe de las multas impuestas.

Llubí encabezó el número de demoliciones entre los municipios analizados, con 13 derribos a lo largo del año. La ADT realizó además 29 visitas a parcelas e inició 16 procedimientos, aunque únicamente impuso una sanción, por valor de 335,58 euros.

Tras Llubí aparecen Algaida y Marratxí, ambos con diez demoliciones. El primero destaca especialmente por la actividad inspectora, con 91 visitas a parcelas, además de nueve procedimientos y otras tantas sanciones, que alcanzaron los 426.605 euros. Marratxí, por su parte, registró 32 visitas, 14 nuevos procedimientos y seis sanciones por 394.578 euros.

También fue elevada la cifra de derribos en Pollença, con nueve, y Felanitx, con ocho. En este último municipio se realizaron además 39 visitas y se incoaron 11 procedimientos. Artà y Sencelles contabilizaron seis demoliciones cada uno, aunque Sencelles acumuló una mayor actividad, con 11 procedimientos y siete sanciones que sumaron 297.336 euros. Andratx, por su parte, cerró el ejercicio con cuatro derribos, ocho procedimientos y tres sanciones por un valor superior a los 75.000 euros.

Manacor pasa de cero a 1,2 millones en sanciones

Pero el dato económico más llamativo se encuentra en Manacor. La ADT impuso allí ocho sanciones por un valor conjunto de 1.215.050 euros, pese a que durante el ejercicio solo se incoaron dos nuevos procedimientos y se ejecutó una demolición. Las inspecciones también aumentaron considerablemente, con 45 visitas a parcelas durante 2025.

El dato contrasta especialmente con el ejercicio anterior. En 2024 no se impuso ninguna sanción económica en Manacor, pese a que la ADT realizó 20 inspecciones, abrió tres procedimientos y ejecutó dos demoliciones. De un año a otro, por tanto, las visitas a parcelas se han más que duplicado y la cuantía de las sanciones ha pasado de cero a superar los 1,2 millones de euros.