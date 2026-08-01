Safari Mallorca tras la reapertura: qué ha cambiado ya en el parque de animales

Es un auténtico paraíso tropical, con palmeras bajas y arbustos, una higuera, grandes piedras y atravesado por un estrecho curso de agua. Incluso hay una pequeña playa, poblada por siete flamencos rosados. Si no fuera por la malla que cubre la instalación alargada formando un elevado arco, la escena podría situarse en otro continente. En este caso, sin embargo, el escenario es el parque de animales Safari Mallorca, cerca de Sa Coma.

Crías entre las cebras, por ahora en un entorno poco espectacular. Eso cambiará. / Y. SPÄNE

El encuentro se produce al final de un recorrido por sus 23 hectáreas de terreno. Marco Antonio Otero lo presenta lleno de orgullo. «Esta es la zona que refleja cómo imaginamos el futuro del parque», afirma el hombre responsable del diseño y de las redes sociales dentro del equipo de Safari. El objetivo es que el recinto sea verde, tenga agua y carezca de rejas. El problema es que la transformación no puede realizarse de la noche a la mañana. «Requiere mucho trabajo».

El recorrido por el recinto se realiza en un tren híbrido. / Y. SPÄNE

Una frase que aparece una y otra vez durante la conversación con Marco y con su compañero Alberto Llora, responsable de marketing, cuando se habla del futuro del parque de animales de la costa este. El parque cambió de manos hace aproximadamente un año y medio. Rain Forest, un grupo empresarial con sede en Madrid que gestiona varios parques de animales e instalaciones zoológicas en la Península, se hizo cargo en enero de 2025 del antiguo Safari Zoo con una agenda ambiciosa. Se habló de una profunda transformación del anterior Safari Zoo, que había sido objeto de críticas en repetidas ocasiones. El objetivo: convertirse en un lugar dedicado a la protección de los animales y de la naturaleza, así como a la educación ambiental.

La transformación no se consigue de la noche a la mañana

Daniel Pons, uno de los responsables de Safari junto con la directora gerente Ariana Parra, ofreció más detalles durante una primera visita de MZ en mayo de 2025. El plan era crear un recinto moderno, atractivo y adaptado a los visitantes, en el que los animales fueran mantenidos de acuerdo con las directrices de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, EAZA. La conservación de las especies y el rescate de animales debían desempeñar también un papel importante, al igual que la creación de hábitats lo más parecidos posible a los naturales. La investigación, el intercambio y la transmisión de información a los visitantes debían tener una gran relevancia. Paralelamente, también figuraba en los planes la recuperación del paisaje original de la zona.

¿Qué ha sucedido desde el pasado año? «La mayor inversión se ha destinado al bienestar animal», afirman Otero y Llora. Entre los elementos clave se encuentran una elevada calidad de vida para cada uno de los más de 600 animales representados y la aplicación de un programa de enriquecimiento ambiental que pretende fomentar su comportamiento natural mediante «estímulos físicos, sensoriales, alimentarios y sociales», por citar algunos ejemplos. Para ello también se ha aumentado el número de trabajadores, que ha pasado de diez a 50, entre ellos tres veterinarios contratados de forma permanente y un psicólogo animal.

También se han realizado numerosos cambios en las instalaciones destinadas a los visitantes, que se han adaptado a sus necesidades. Un primer punto de referencia es la zona de entrada, un espacio verde arbolado con bancos y mesas junto a un ‘food truck’. En general, se han mejorado las zonas de estancia. Crear más sombra y más lugares para sentarse era una cuestión importante dentro de la larga lista de tareas pendientes. «No se viene aquí únicamente para ver animales», afirma Llora. Todo lo que los rodea también es importante.

"El entorno también es importante"

La inversión parece estar dando sus frutos. Desde que Rain Forest asumió la gestión, el número de visitantes prácticamente se ha duplicado en comparación con 2024. Durante este tiempo se han habilitado numerosos puntos de venta y se ha comenzado a trabajar con cuatro empresas turísticas. Existe una gran demanda en los hoteles, sobre todo en la costa este y en el norte, explican Otero y Llora.

Pero, naturalmente, en un recinto que lleva la palabra Safari en su nombre, el principal interés recae en los animales. Subimos al trenecito verde y crema que recorre la zona principal del parque, de unas 18 hectáreas. Avanza a una velocidad de entre tres y cuatro kilómetros por hora por la carretera serpenteante. Por cierto, se trata de un vehículo híbrido que comenzó a utilizarse este mismo año.

Los dos vagones están bastante llenos, principalmente de familias con niños. Durante el trayecto aparecen numerosos animales que se mueven libremente: avestruces, un grupo de cebras y una cría que mama de las ubres de su madre. Antílopes eland y cervicapra, ganado watusi y ñus, además de una jirafa que mordisquea una rama colgada a gran altura. También hay babuinos que deambulan tranquilamente por la zona, se mantienen encaramados sobre una colina de piedras o se sientan de forma provocadora en el techo de algún coche.

Un paisaje hasta ahora poco espectacular

Desde el punto de vista paisajístico, el recorrido de 30 minutos resulta menos espectacular. Mucha tierra seca y piedras —es verano, por supuesto—, interrumpidas por algunos árboles. En determinados puntos pueden observarse zonas recién ajardinadas y nuevas plantaciones de árboles. Por el momento, no se aprecia una gran transformación. Otero recuerda una fuerte tormenta ocurrida en 2001. Muchos árboles fueron arrancados de raíz y se perdió gran parte de la vegetación. Posteriormente, la lluvia arrastró la capa superficial del suelo. Eso no puede recuperarse con rapidez. Se parte de una situación inferior a cero. Paso a paso se irá creando nueva vegetación.

Llora muestra en su teléfono fotografías del Bioparc Valencia, que también está gestionado por Rain Forest. En ellas pueden verse jirafas, chimpancés, elefantes y un león, además de hierba, rocas, árboles y agua. «Esta es la visión para este lugar». El objetivo es crear un espacio abierto con barreras arquitectónicas que no resulten visibles, de manera que se genere la impresión de que las diferentes especies conviven juntas.

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¿Cuánto dinero se destinará a ello? Una gran cantidad, aunque todavía no se conoce la cifra. Los responsables tampoco quieren comprometerse con un calendario, ya que dependerá de numerosos factores. Al menos sí ofrecen una valoración: «Safari Mallorca es algo único».