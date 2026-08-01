Policías locales de Baleares piden refuerzos urgentes para el eclipse: "No dejemos a ningún compañero a su suerte"

Los policías locales de Baleares lanzan un llamamiento interno para reforzar el dispositivo de seguridad previsto durante el eclipse total de sol del 12 de agosto. En un mensaje dirigido a los compañeros, advierten de que municipios de la Serra de Tramuntana como Estellencs o Banyalbufar, que solo cuentan con un policía local, podrían verse desbordados por la llegada masiva de visitantes. Por eso, piden a los agentes de pueblos más grandes de Mallorca no afectados por el fenómeno astronómico que se ofrezcan de una forma voluntaria y remunerada para ayudar a las localidades que quedarán en una situación de especial vulnerabilidad.

"Reto extraordinario"

El escrito, difundido entre los cuerpos de Policía Local, define la jornada como "un reto extraordinario" y recuerda que el eclipse no será un evento programado, sino un fenómeno natural de dimensiones todavía inciertas que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. "No hablamos de una fiesta patronal ni de un acto programado", señala el mensaje, que avisa ante la previsión de un aumento de afluencia en la Serra de Tramuntana y otros de puntos de Mallorca donde se contemplará especialmente bien el fenómeno astronómico.

Falta de efectivos en algunos municipios de Mallorca

La principal preocupación es la falta de efectivos en algunos municipios. Según el mensaje, habrá localidades donde un único agente tendrá que asumir el control del tráfico, hacer cumplir las restricciones de circulación y atender cualquier incidente que pueda producirse en un pueblo posiblemente colapsado. "Esta es la definición exacta de desamparo", afirma el texto.

Los responsables del llamamiento advierten de que dejar a un policía local solo en estas circunstancias supone un riesgo tanto operativo como para la propia seguridad del agente. Recuerdan que, además de regular el tráfico o evitar incendios, la presencia policial sirve para que ningún compañero se sienta solo, superado o en riesgo ante cualquier altercado o emergencia: accidentes, pasos bloqueados para ambulancia o bomberos, o hacer frente a tensiones entre conductores.

Recuerda precedentes como las inundaciones del Llevant

El mensaje apela al compañerismo entre policías locales y recuerda precedentes como las inundaciones del Llevant, cuando agentes de distintos municipios acudieron a prestar apoyo. "Hoy por ti, mañana por mí", resume el escrito, que pide a los efectivos de toda Baleares que se ofrezcan voluntariamente para reforzar a los municipios de la Serra y otras localidades que ese día quedarán en una situación de especial vulnerabilidad por la falta de personal.

Como incentivo, la comunicación recuerda que todas las horas extraordinarias realizadas durante este dispositivo especial de emergencia serán abonadas por el Govern balear a los ayuntamientos de origen de los agentes que participen en el operativo.

Apelan a la solidaridad entre compañeros

El llamamiento concluye con una apelación directa a la solidaridad entre compañeros: "No dejemos a ningún policía a su suerte. Demostremos una vez más la fuerza de nuestra unión y el verdadero significado del compañerismo de los miembros de la Policía Local de las Illes Balears".