Més vuelve a rechazar la invitación de los Reyes a la recepción en el palacio de Marivent

Ningún representante de Més per Mallorca ni de Més per Palma acudirá este año a la recepción oficial que los Reyes ofrecerán el próximo 4 de agosto en el Palacio de Marivent, pese a que ambas formaciones han sido invitadas al acto. El partido mantiene así la posición adoptada durante los últimos años y justifica su ausencia por su "compromiso con los valores republicanos, la igualdad de la ciudadanía ante las instituciones y la defensa del autogobierno de Balears".

La formación considera que la monarquía no responde a los principios que deberían regir una sociedad democrática moderna. "Una institución basada en la herencia y los privilegios de nacimiento no representa los principios democráticos que deben presidir una sociedad moderna", sostiene Més.

El partido entiende, por tanto, que participar en la recepción sería incompatible con su proyecto político y con la posición republicana que ha defendido de manera continuada.

Defensa de las instituciones propias

Méstambién ha aprovechado su rechazo a la invitación para reivindicar el papel de las instituciones autonómicas. La formación sostiene que el Govern, el Parlament y los consells son los órganos que representan directamente a la ciudadanía de las Islas y su voluntad democrática. Por este motivo, reclama continuar reforzando el autogobierno y situar las instituciones propias en el centro de la vida política y pública de Baleares.

La decisión de no asistir, según explica el partido, no responde a una discrepancia puntual con la recepción de este año, sino a una postura mantenida a lo largo del tiempo.

"Nuestra presencia en este acto sería incompatible con el proyecto político que defendemos", señala la formación, que vincula su ausencia con la aspiración de avanzar hacia una democracia "más plena", unas instituciones más próximas a la ciudadanía y una mayor capacidad de decisión para Baleares.

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Més insiste en que su rechazo a la recepción real es coherente con la defensa de la soberanía, la igualdad y la dignidad de las Islas, principios que considera contrarios a la existencia de una jefatura del Estado hereditaria.