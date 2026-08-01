Més tampoco irá este año a la recepción de los reyes
Més per Mallorca y Més per Palma han rechazado, un año más, la invitación para asistir este martes a la recepción oficial que ofrecerán los reyes a la sociedad balear en el Palacio de Marivent al considerar que el acto es incompatible con sus convicciones republicanas y la defensa del autogobierno balear
La formación ecosoberanista ha anunciado este sábado que ningún representante de ambas organizaciones acudirá a este tradicional acto.
Més ha explicado que mantiene esta decisión por coherencia con su compromiso con los valores republicanos, la igualdad de todos los ciudadanos ante las instituciones y la defensa del autogobierno de las Islas Baleares.
Según la formación, una institución basada en la herencia y en los privilegios de nacimiento no representa los principios democráticos que deben regir una sociedad moderna.
Asimismo, ha reivindicado que Baleares cuenta con instituciones propias de autogobierno que representan a la ciudadanía y su voluntad democrática, por lo que ha defendido la necesidad de seguir reforzándolas y situarlas en el centro de la vida institucional.
Més ha señalado que su ausencia responde a una posición que mantiene desde hace años y que considera coherente con su defensa de una democracia "más plena", de unas instituciones "más próximas a la ciudadanía" y de la soberanía y la dignidad de las Islas Baleares.
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