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Més tampoco irá este año a la recepción de los reyes

Més per Mallorca y Més per Palma han rechazado, un año más, la invitación para asistir este martes a la recepción oficial que ofrecerán los reyes a la sociedad balear en el Palacio de Marivent al considerar que el acto es incompatible con sus convicciones republicanas y la defensa del autogobierno balear

Los Reyes, doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la recepción del pasado año en Marivent.

Los Reyes, doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la recepción del pasado año en Marivent. / .

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EFE

La formación ecosoberanista ha anunciado este sábado que ningún representante de ambas organizaciones acudirá a este tradicional acto.

Més ha explicado que mantiene esta decisión por coherencia con su compromiso con los valores republicanos, la igualdad de todos los ciudadanos ante las instituciones y la defensa del autogobierno de las Islas Baleares.

Según la formación, una institución basada en la herencia y en los privilegios de nacimiento no representa los principios democráticos que deben regir una sociedad moderna.

Asimismo, ha reivindicado que Baleares cuenta con instituciones propias de autogobierno que representan a la ciudadanía y su voluntad democrática, por lo que ha defendido la necesidad de seguir reforzándolas y situarlas en el centro de la vida institucional.

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Més ha señalado que su ausencia responde a una posición que mantiene desde hace años y que considera coherente con su defensa de una democracia "más plena", de unas instituciones "más próximas a la ciudadanía" y de la soberanía y la dignidad de las Islas Baleares.

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