Mallorca volará a oscuras: Son Sant Joan mantendrá su operativa durante el eclipse total

Los preparativos para avistar el eclipse solar total que trae de cabeza a autoridades y diferentes administraciones ante la avalancha ciudadana que no querrá perderse el extraordinario fenómeno que no se produce desde hace más de un siglo se sigue impasible en el día a día del transporte aéreo. Ese 12 de agosto los aviones seguirán volando sin novedad. Aena no tiene previsto ningún protocolo para ese día, como se confirma desde el departamento de Comunicación del gestor aeroportuario en Mallorca.

La actividad de los pilotos y los controladores aéreos será la de un día cualquiera. Cuando la luna oculte el sol y reine la oscuridad absoluta los profesionales del transporte aéreo ese fenómeno de apenas dos minutos a lo sumo lo vivirán como un atardecer más. No se prevén interrupciones ni cancelaciones en el transporte aéreo comercial.

El fenómeno astronómico no altera los sistemas de las aeronaves. Para los pilotos únicamente esa ráfaga de pasar de la luz a la oscuridad entrará en los parámetros a los que ya están habituados cuando surcan los cielos.

Chárter especiales

Enaire, el gestor de la navegación aérea, coordinará las trayectorias de los vuelos comerciales habituales y de los chárter especiales que han programado algunas aerolíneas o empresas privadas para seguir el eclipse nada más para cerciorarse de que se guardan las distancias de separación entre las aeronaves.

El eclipse total del 12 de agosto de 2016 es el primer eclipse total de sol que, desde hace más cien años, será visible desde la península ibérica, con la fortuna de que España está situada al final de la franja de totalidad, con lo que se producirás antes de la puesta de sol, muy cerca del horizonte.

Ante el auge del turismo astronómico este año el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), puso en marcha una página web en la que se incluye el acceso al visualizador cartográfico del eclipse. Además, está la aplicación móvil ‘IGN Eclipses’, disponible en Google Play, App Store y AppGallery. Durante un eclipse solar total, la luna se sitúa directamente frente al sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar. Se trata de un espectáculo excepcional, visible por última vez desde Europa continental en 2006.

Ojo con los traslados

Por parte de Aena, no se han previsto cierres de pistas ni otras alteraciones Igual que el aeropuerto de Palma-Mallorca, otros situados en la franja de totalidad, como los de Galicia, Asturias, Zaragoza o Valencia o Mallorca operarán con normalidad.

Otro asunto será los traslados hasta o desde Son Sant Joan, que pueden verse afectados por los cortes de carreteras y la avalancha de población moviéndose para disfrutar de la experiencia astronómica. Desde la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) se recomienda adelantar entre dos y tres horas el desplazamiento hacia el aeropuerto ante las restricciones de tráfico previstas durante la jornada y la elevada afluencia de personas que se espera en distintos puntos de la isla

Esta recomendación forma parte del dispositivo de coordinación que la patronal mantiene con Aena y las agencias de viajes de Baleares para adaptar la operativa turística a una jornada en la que miles de personas se desplazarán por la isla para presenciar el fenómeno.