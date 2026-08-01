Mallorca abre este domingo la caza extraordinaria de palomas y torcaces por sobrepoblación

La medida, aprobada por la dirección insular de Caza, dependiente del departamento de Medio Ambiente, permitirá adelantar la captura de estas especies respecto al inicio de la temporada general de caza, fijado para el 23 de agosto en el caso de la paloma torcaz y para el 3 de septiembre en el de la paloma doméstica.

El periodo extraordinario permanecerá vigente entre el 2 y el 30 de agosto y autoriza la caza de ambas especies dentro de los cotos con el fin de rebajar su densidad de población y minimizar los perjuicios que ocasionan tanto en la agricultura y la ganadería como en distintos núcleos de población de la isla.

El conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, ha explicado que la declaración de emergencia cinegética permite aplicar medidas excepcionales para controlar la sobreabundancia de especies cuando generan daños relevantes.

Bestard ha señalado que el Consell ha vuelto a adoptar esta medida por tercer año consecutivo para responder a las peticiones trasladadas por numerosos ayuntamientos afectados por la proliferación de palomas y palomas torcaces.

En los cotos de caza, la paloma torcaz podrá capturarse los días 2, 6, 9, 13, 15, 16 y 20 de agosto, mientras que la paloma doméstica podrá cazarse los días 2, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 23, 27 y 30 de agosto, utilizando escopeta o escopeta con perro.

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En los terrenos libres acogidos al plan marco, únicamente estará autorizada la caza de la paloma el 27 de agosto, mientras que la caza de la paloma torcaz se regirá por el calendario establecido para la temporada general.