Al Govern le sabe a poco el cambio de nombre del aeropuerto de Palma: exige la cogestión

La corrección por fin por parte del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de "una anomalía institucional que se había mantenido durante casi cuarenta años”, según defiende la Obra Cultural Balear tras lograr una reivindicación anhelada en Mallorca para corregir la denominación "alegal" de Son Sant Joan —pasará a llamarse aeropuerto de Palma-Mallorca enterrando la de Palma de Mallorca— ha sido acogida como una buena noticia por parte del Govern. Sin embargo, al Ejecutivo autonómico le sabe a poco: la consellleria de Vivienda, Territorio y Movilidad exige este sábado que ha de ir acompañada de "un cambio de gobernanza" en los aeropuertos de Baleares. El departamento dirigido por José Luis Mateos aprovecha para exigir una vez más la cogestión aeroportuaria, otra histórica reivindicación que está escalando durante esta legislatura.

"Desde el Govern valoramos positivamente esta medida", señalan desde la Conselleria. "No obstante, entendemos que debe ir acompañada de una transformación del modelo de gobernanza de los aeropuertos de nuestras islas". Movilidad reclama un sistema de cogestión aeroportuaria que otorgue al Govern y a los consells insulars una participación real y efectiva en la toma de decisiones sobre los aeropuertos de Baleares". De esta manera se pemitirá también "impulsar las medidas de contención y gestión sostenible acordadas en el marco del Pacto por la Sostenibilidad".

A través de la cogestión se podrán "impulsar las medidas de contención y gestión sostenible", defiende la Conselleria de Movilidad

Tanto la OCB como la asociación Fem-ho en Català manifestaron este viernes su satisfacción por el cambio de nomenclatura, si bien aún no es es definitiva. El documento por el que se aprueba se encuentra en fase de borrador y las administraciones y entidades afectadas disponen de un plazo para presentar alegaciones, hasta el próximo 15 de septiembre, según el ministerio de Óscar Puente.

La OCB reivindica que así culmina un proceso que inició hace casi dos años. “No solo se corrige el nombre de un aeropuerto, se corrige una anomalía institucional que se había mantenido durante casi cuarenta años”, afirmó el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, a través de un comunicado. “Esta decisión es un hito para el respeto a la legalidad, a la toponimia oficial y al patrimonio lingüístico de las Illes Balears y demuestra que el rigor, la perseverancia y el diálogo institucional dan resultados”, agregaba.

Transportes justifica el cambio porque la denominación oficial de la capital de Baleares es Palma desde la modificación, aprobada en 2016, de la ley de capitalidad. La fórmula «Palma de Mallorca» dejó entonces de ser el nombre oficial del municipio, aunque se ha mantenido hasta ahora en la denominación del aeropuerto.

Criterio de la OAC

El Ministerio también tiene en cuenta los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAC) para nombrar los aeropuertos situados en islas. De ahí la propuesta de unir mediante un guion el nombre de la ciudad y el de la isla: Palma-Mallorca.

Durante este proceso de cambio de nomenclatura para Son Sant Joan que ahora culmina también se han barajado otras denominaciones con diferentes debates políticos, lingüísticos y sociales durante la última década, con propuestas para homenajear al filósofo mallorquín Ramón Llull y al tenista de Manacor Rafa Nadal.

Esta misma semana, la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su encuentro con el presidente Pedro Sánchez en su visita oficial al Consolat de Mar, reivindicaba también la cogestión aeroportuaria. La popular defendía la ley balear de Cogestión Aeroportuaria y criticaba los planes de Aena de seguir aumentando el tráfico y las instalaciones aeroportuarias en el archipiélago cuando su Ejecutivo aboga por limitar la actividad turística ante la saturación que afronta Baleares.