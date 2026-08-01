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El Govern anuncia por error un decreto ley para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del primer ciclo de educación infantil

La norma contemplaba la creación de un complemento de concierto para mejorar las retribuciones de los profesionales y reducir las diferencias salariales entre trabajadores

Aula de un colegio de Infantil.

Aula de un colegio de Infantil. / EUROPA PRESS - Archivo

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Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Govern balear distribuyó este viernes por error una nota de prensa en la que daba por aprobado un decreto ley destinado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del primer ciclo de educación infantil, pese a que la norma todavía no había recibido el visto bueno definitivo del Consell de Govern.

El documento, fechado el 31 de julio de 2026 y con el membrete oficial del Ejecutivo autonómico, llevaba por título "Aprovat el Decret llei per millorar les condicions laborals dels treballadors del primer cicle d'educació infantil". En su contenido se detallaban las principales medidas de la futura norma e incluso se explicaban los cambios que introduciría en el sistema de financiación y retribución del personal de los centros concertados de 0 a 3 años.

Entre otras novedades, la nota aseguraba que el personal docente y los técnicos de educación infantil se incorporarían al sistema de pago delegado de nóminas a partir de enero de 2027. También anunciaba la creación de un complemento de concierto para mejorar las retribuciones de los profesionales y reducir las diferencias salariales entre trabajadores que desempeñan funciones equivalentes en centros sostenidos con fondos públicos.

La confusión también se trasladó a la puesta en escena de la rueda de prensa. Inicialmente, el Govern instaló dos atriles con la previsión de que el conseller de Educación, Antoni Vera, compareciera para presentar el decreto. No obstante, pocos minutos antes del inicio de la comparecencia, el segundo atril fue retirado al confirmarse que la iniciativa no había llegado al Consell de Govern.

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Pocos minutos después del envío, el Ejecutivo autonómico comunicó a los medios que se trataba de un error y pidió que no se tuviera en cuenta la información remitida. Según traslada el Govern, la nota de prensa ya estaba preparada con vistas a su aprobación, pero finalmente se optó por retrasar la tramitación de la norma, previsiblemente para incorporar un nuevo punto al texto. Pese a ello, el comunicado fue enviado accidentalmente antes de tiempo, obligando al Govern a rectificar y dejar sin efecto el anuncio hasta que el decreto sea aprobado formalmente en un próximo Consell de Govern.

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