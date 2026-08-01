Educación garantiza que el plantón del PP al Ministerio no afectará al inicio de curso en la UIB

El plantón de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la Conferencia General de Política Universitaria —a la que rehusaron asistir alegando la crisis de los incendios forestales, según publica El País— no pondrá en riesgo la incorporación de los nuevos profesores a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Desde la Conselleria de Educación y Universidades garantizan que el inicio de las clases transcurrirá con "absoluta normalidad" el próximo mes de septiembre y que ningún docente se verá afectado por el bloqueo institucional.

El desencuentro en la mesa de negociación telemática con el Ministerio de Universidades dejaba en el aire la ratificación de los fondos del Programa María Goyri, destinados a financiar la contratación de profesorado ayudante doctor para mitigar el impacto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Sin embargo, la conselleria sostiene que la suspensión del encuentro no condiciona la planificación académica de la universidad ni la llegada de los profesionales a las aulas.

Desde el departamento que dirige Antoni Vera restan importancia al aplazamiento del acuerdo sobre la distribución económica y recuerdan que los calendarios administrativos de años anteriores contemplaban plazos mucho más dilatados. "No dejamos nada en el aire, porque el año pasado este mismo acuerdo se aprobó el 21 de octubre; estamos a finales de julio y todavía tenemos septiembre y octubre para aprobarlo, no creo que estemos fuera de tiempo", aclaran.

Financiación garantizada

Ante la incertidumbre sobre la fecha en la que volverá a convocarse el órgano multilateral, el Govern asegura que el alumnado y el personal docente no percibirán desajuste alguno en los campus de Palma, Menorca y Eivissa. Si la transferencia estatal se retrasa más de lo previsto, la propia institución asumirá el coste económico de manera provisional para no frenar la contratación de los efectivos necesarios.

"¿Comenzarán en septiembre estos ayudantes doctores? Sí, absolutamente todos. Si no tenemos el dinero, los avanzará la Conselleria, que lo ha hecho infinidad de veces", aseveran rotundamente.

Déficit de profesorado

El conflicto de fondo sigue siendo el reparto global de las plazas y la infrafinanciación que, a juicio del Ejecutivo balear, sufre la comunidad por parte del Estado. Las estimaciones autonómicas indican que la aplicación de la LOSU provoca una pérdida de capacidad docente que requeriría la incorporación de 238 ayudantes doctores, una cifra "equivalente a la plantilla entera de titulaciones clave como Medicina, Matemáticas o todas las ingenierías juntas".

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No obstante, la oferta asignada por el Ministerio a las islas se limita a 46 plazas de profesorado, de las cuales el Estado financia un 60% correspondiente a 28 docentes durante sus primeros seis años, mientras que el Govern debe asumir con recursos propios las 18 plazas restantes y los costes de estabilización futuros. Aunque la conselleria insiste en que no renuncia a exigir una mayor cobertura económica a Madrid, reitera que el compromiso financiero con el sistema universitario balear se mantendrá intacto para asegurar la calidad de la enseñanza este curso.