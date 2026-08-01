Delegación del Gobierno no tiene constancia de una concentración frente al Consulado de Marruecos por la crisis de Ceuta

Lejos de apaciguar los ánimos por los sucesos de Ceuta con la llegada masiva de miles de migrantes por vía terrestre y marítima, desde Mallorca se pretende seguir escalando ante esta crisis. Está circulando una convocatoria para manifestarse frente al Consulado General de Marruecos en Palma este domingo, una acción que no cuenta con el aval de la Delegación del Gobierno.

Así lo han certificado este sábado desde la institución, donde no costa al menos hasta esta mañana ninguna comunicación al respecto.

Captura de la convocatoria para concentrase frente al Consulado de Marruecos en Palma que cirula por las redes sociales. / DM

En la convocatoria que está circulando por las redes sociales bajo el reclamo de "¡Salvemos España!" se llama a esta concentración mañana domingo frente al consulado marroquí, a las 20:30 horas, en la calle Anselm Turmeda. Se pide acudir con banderas españolas.

Al menos unas 50.000 personas llegaron por mar y por tierra para traspasar la valla que separa Ceuta de Marruecos. Las riadas de migrantes han supuesto una crisis nunca vivida antes a esta escala en territorio ceutí.

Al drama humanitario que ha sumido en el caos a Ceuta se ha sumado la reacción airada de varios gobiernos europeos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ha reaccionado remitiendo una carta a las instituciones comunitarias en las que carga contra sus socios y acusa de dejarse llevar por prejuicios o interés político.

La población ceutí ha vivido horas muy complicadas, muchos comercios ni si quiera abrieron sus puertas este viernes y los ciudadanos tenían miedo de salir a la calle, ante lo que consideraban "una invasión" con la avalancha de migrantes que tomaron la ciudad.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calificó la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la crisis migratoria de la ciudad autónoma como insuficiente. Tildó la llegada masiva de migrantes de una "violación de la integridad territorial de España", advirtiendo que la situación era "absolutamente insostenible".