¡Captura el eclipse y gana un vuelo en globo con Mallorca Balloons!
Participa con tu mejor fotografía del eclipse solar del 12 de agosto y consigue una de las dos experiencias para dos personas que sorteamos entre los autores de las imágenes ganadoras.
El próximo 12 de agosto, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados de los últimos años. Con motivo de este acontecimiento, Diario de Mallorca pone en marcha un concurso de fotografía para que los lectores compartan sus mejores imágenes del eclipse y demuestren su talento tras la cámara.
Participar es muy sencillo: solo tienes que enviar tu fotografía a través del formulario habilitado. Una vez finalice el plazo de participación, las imágenes serán revisadas y publicadas en una galería donde los lectores podrán votar por sus favoritas.
Las dos fotografías más votadas recibirán como premio una experiencia única: un vuelo en globo para dos personas, patrocinado por Mallorca Balloons, para disfrutar de la isla desde una perspectiva inolvidable.
¡Prepara tu cámara, captura el momento y participa!
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