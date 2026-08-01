Baleares arranca agosto con calor intenso, noches tropicales y aviso amarillo por altas temperaturas

El mes de agosto comienza en Baleares con un ambiente plenamente veraniego. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este sábado el aviso amarillo por altas temperaturas en el archipiélago, en una jornada marcada por el calor, la estabilidad atmosférica y unas mínimas que volverán a propiciar noches tropicales, especialmente en las zonas costeras.

La previsión apunta a cielos poco nubosos durante prácticamente todo el día, aunque a primeras horas podrán formarse brumas y algunos bancos de niebla matinales. El viento soplará flojo del este y sureste, con predominio de las brisas costeras.

Temperaturas sin grandes cambios

Las temperaturas registrarán pocos cambios respecto a los últimos días. Las máximas seguirán siendo elevadas, con valores que en algunos puntos de Baleares volverán a superar los 35 grados, mientras que las mínimas experimentarán un ligero ascenso.

La consecuencia será una nueva noche tropical en buena parte del litoral, donde los termómetros difícilmente bajarán de los 20 grados, una situación habitual durante este episodio de calor que se prolonga desde finales de julio.

Aunque la ola de calor ya se da por finalizada, la Aemet advierte de que el ambiente seguirá siendo muy cálido durante el fin de semana en buena parte del país.

Media España, en aviso

Baleares figura este sábado entre las comunidades autónomas con aviso amarillo por altas temperaturas, junto a Madrid, Murcia y Navarra, mientras que Andalucía concentra los avisos más importantes, con siete provincias en nivel naranja y máximas que podrían superar los 40 grados.

Además del calor, varias comunidades del este peninsular permanecerán pendientes de la evolución de tormentas que podrían ser localmente fuertes. Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Murcia son algunos de los territorios donde la Aemet alerta de la posibilidad de chubascos intensos, granizo y fuertes rachas de viento durante la tarde.

Fin de semana estable en las islas

A diferencia de la situación prevista en buena parte de la Península, Baleares disfrutará de un tiempo estable y sin precipitaciones. El protagonismo seguirá siendo para el calor, favorecido por la elevada humedad y las altas temperaturas nocturnas.

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Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una correcta hidratación y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos especialmente vulnerables a las altas temperaturas.