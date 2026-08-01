Los Atunos Rojos cargan contra la violencia policial en un concierto con sorpresa, la de Ossifar

"Bésame el culo". Con esas bellas palabras cantadas arrancó el macarra concierto de Los Atunos Rojos en Can Gelabert, en Binissalem, destrozando a su manera el clásico de Consuelo Velázquez. El grupo aprovechó el escenario para cargar contra la violencia policial, apenas unos días después de las cargas de la Policía Nacional contra los manifestantes que protestaban por la saturación turística.

En mitad del concierto llegó una de las sorpresas de la noche. Llàtzer Méndez y Luis Arboledas, de Ossifar, se subieron al escenario para poner los coros en dos canciones: Qué será, será, dedicada al "dictador" Gabriel Le Senne, y En el lado oculto de la Luna. Los integrantes del icónico grupo mallorquín también aprovecharon su intervención para ironizar sobre las fuerzas policiales.

"A mí no me pueden detener solo por hacer los coros", bromeó Llàtzer antes de corear: "No vuelvas al Parlament, Gabriel Le Senne", durante la canción dedicada al presidente del Parlament balear.

Con el animal escénico que es Gabi Rodas, Los Atunos repasaron algunos de sus temas más conocidos, como Machirulos, una sátira contra los machos alfa y los "señoros", o Welcome to Tramuntana, interpretada junto a Alberto Vizcaíno. Se trata de uno de los grandes himnos de la banda, una canción "nacida de un sentimiento de asco hacia el sector hotelero", según los propios Atunos. "¿Aquí vivís del turismo o de vuestro trabajo?", ironizó Rodas.

Tampoco faltó Revolución, cuyo inicio menciona "dos rayitas en el Parlament, un piso franco en Pierre Garó, unos disparos en el Sindicat, el zulo de Es Cornadors", para concluir con una referencia al Cara al sol, manteniendo el tono provocador que caracteriza al grupo. El público fue creciendo a medida que avanzaba el concierto y aumentaba el surrealismo sobre el escenario.

En Felipe VI, un latigazo musical contra el Rey y la reina Letizia, la banda reivindica un Marivent libre y pronuncia deliberadamente "Felipe Vi" para "burlar la censura". "Aprovechamos para cantar esta canción porque el miércoles fue la recepción oficial de las autoridades", explicó Rodas.

La actuación de Los Atunos ha despertado un tsunami de insultos y amenazas hacia el grupo en redes sociales. Sin embargo, el grupo surfea las críticas y respondió desde el escenario interpretando No me haréis callar, adaptación del No em fareu callar de Al-Mayurqa. "Un grupo muy necesario hoy en día", aseguró Rodas.

La actuación de Los Atunos ha desatado un tsunami de insultos y amenazas contra el grupo en las redes sociales. Sin embargo, la banda surfea las críticas y respondió desde el escenario interpretando No me haréis callar, adaptación de No em fareu callar, de Al-Mayurqa. "Un grupo muy necesario hoy en día", aseguró Rodas.