Antonio Amengual, profesor de Física de la UIB, recuerda el eclipse de 1905: “Era un fenómeno conocido, pero aun así despertó temor en una parte de la población”

El próximo 12 de agosto, Mallorca volverá a contemplar un eclipse solar, un fenómeno que supone una oportunidad para recordar el eclipse total del 30 de agosto de 1905, el último visible desde la isla y que atrajo a numerosos investigadores y científicos extranjeros hasta Palma. Ese episodio histórico, además, es el punto de partida de ‘El eclipse o la sombra de la Luna’, una novela publicada en 2010 por el profesor de Física de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Antonio Amengual, quien convierte un hecho real en el eje de una historia que entrelaza hechos históricos, divulgación científica y ficción.

El origen del libro está ligado al interés que despertó el centenario del eclipse de 1905. A partir de ahí, Amengual comenzó a desarrollar una historia en la que “cogió algunas ideas ya expuestas en un libro de divulgación científica que había escrito anteriormente”. Aunque la novela recrea hechos históricos, el autor subraya que gran parte del trabajo documental corresponde “al historiador Joan March Noguera, que es quien buscó toda la documentación". Ese trabajo también está presente en la novela, no solo en las referencias, sino mencionado en la narración.

La novela desarrolla dos historias. La primera transcurre en el pasado, en 1905 y gira en torno a “los científicos alemanes e ingleses que viajaron a Palma, concretamente en el Gran Hotel", para ver el eclipse. La segunda se traslada al futuro, en el año 2180, donde el autor “presenta aspectos relacionados con la ciencia y la física, como numerosos viajes y exploraciones a la Luna". Ambas historias se entrelazan a través del eclipse, que actúa como nexo entre dos épocas separadas por más de dos siglos.

Libro 'El Eclipse o la sombra de la Luna' / UIB

La protagonista de esta parte de la historia es Joana, una joven muy unida a su hermano, que ha aceptado un trabajo en la luna. Antes de partir, él le deja varios dispositivos de memoria y le pide que, llegado el momento, abra la carta escrita por un antepasado de la familia. En 2180 tendría lugar, según la obra, el siguiente eclipse total de Sol visible desde Mallorca de características similares al de 1905, convirtiendo ambos eclipses en el vínculo que une a distintas generaciones.

La novela también traslada al lector hasta el año 2180, donde imagina una sociedad en la que los viajes a la Luna forman parte de la normalidad. Sin embargo, Amengual aclara que “en el libro no pretende hacer predicciones sobre el futuro; simplemente asume que, en 2180, además de científicos y técnicos, también habrá personas que viajen a la Luna como turistas”.

La obra presenta, además, una estructura particular. Entre los capítulos de la narración aparecen los textos escritos por un antepasado de Joana, que los va descubriendo en los dispositivos de memoria que le dio su hermano. En ellos se abordan cuestiones relacionadas con la informática, los juegos, la física y otros temas científicos. "Aunque la lectura completa en orden permite apreciar mejor el conjunto, los capítulos pueden agruparse y leerse de forma independiente", señala el autor.

Una mirada al eclipse desde la ficción y la ciencia

Más allá de la ficción, Amengual destaca cómo ha cambiado la manera en la que la sociedad contempla este tipo de fenómenos astronómicos. "Me sorprendía un poco que en aquel entonces había un temor a un acontecimiento astronómico conocido por gran parte de la población", explica el profesor, quien también asegura que a día de hoy “se comprende perfectamente la explicación científica del fenómeno”. Asimismo, afirma que "en 1905 todavía se desconocía cuál era realmente su naturaleza y tampoco se comprendían fenómenos como las llamadas sombras volantes, unas bandas de luz y sombra que aparecen poco antes y después del eclípse".

El profesor también destaca que la obra ofrece distintas formas de aproximarse a la historia. En su opinión, existen “tres lecturas posibles”: por un lado, “la reconstrucción histórica del eclipse de 1905”; por otro, “la historia personal de la protagonista”; y, finalmente, “los documentos que esta va descubriendo a lo largo de la narración”. Aun así, Amengual reconoce que su novela no pretende convertirse en la obra definitiva sobre el eclipse de 1905 ni la única referencia sobre aquel acontecimiento histórico, puesto que “hay mucha información publicada sobre los acontecimientos de ese año".