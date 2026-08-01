Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PRISIÓN PROFESOR BAILE AGRESIONES SEXUALESGOVERN CARGAS POLICIALES MANIFESTACIÓN 26JCIERRE RESTAURACIÓN SÓLLER POR MANIFESTACIÓN TURISMO 8ANÚMERO DE MANIFESTANES EN EL 26JGOVERN PIDE EJÉRCITO ECLIPSE SOLAR
instagramlinkedin

“All on 4”: ¿Por qué elegir Quirónsalud Dental?

Quirónsalud Dental es el referente en el tratamiento “All on 4” en Baleares

Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia para la colocación de prótesis fijas

“All - on - 4” con las garantías de un entorno hospitalario.

“All - on - 4” con las garantías de un entorno hospitalario. / QuirónSalud Dental

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Especiales

Palma

Quirónsalud Dental es el referente en el tratamiento “All on 4” en Baleares. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia para la colocación de prótesis fijas. Gracias a nuestra especialización, logramos excelentes resultados estéticos y funcionales, incluso en pacientes con poco hueso.

Ventajas de realizar tu tratamiento "All on 4" con nosotros:

  • Procedimiento con sedación consciente: Reducimos el estrés y aumentamos tu comodidad. Esta técnica permite realizar tratamientos complejos en una única sesión, garantizando una mayor tolerancia y la agradable sensación de haber estado durmiendo.
  • La seguridad de un entorno hospitalario: Todos nuestros tratamientos se realizan en un marco hospitalario que cuenta con el equipamiento más avanzado y especialistas preparados para responder con máxima seguridad ante cualquier eventualidad.
  • Implantes de alta gama específicos: En Quirónsalud Dental utilizamos exclusivamente el implante original de “All-on-4”, garantizando la máxima calidad y durabilidad.
  • Tratamiento más rápido y sin esperas: Nuestros especialistas realizan el procedimiento en una sola sesión, evitando que pases tiempo sin dientes y acelerando tu recuperación.

Equipo médico de primer nivel

Todo el procedimiento está coordinado por un equipo de odontólogos especialistas en implantología avanzada, liderados por el Dr. Ignacio Ginebreda, referente internacional en investigación y docencia.

Dr. Ignacio Ginebreda especialista en implantología .

Dr. Ignacio Ginebreda especialista en implantología . / Quirón Salud Dental.

En los centros de Quirónsalud Dental te ofrecemos un tratamiento de eficacia probada en un entorno hospitalario de máximas garantías. Nuestro objetivo es tu bienestar; por ello, combinamos la experiencia de nuestros profesionales con el uso de sedación consciente para ofrecerte la mejor experiencia posible.

Solicita Información:

www.quironsalud.com/dental

TEMAS

  • Mallorca
  • especialistas
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
  2. Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
  3. La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
  4. Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
  5. La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
  6. Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
  7. Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas
  8. La alerta por lluvias y tormentas deja 200 vuelos retrasados y una quincena cancelados

Policías locales de Baleares piden refuerzos urgentes para el eclipse: "No dejemos a ningún compañero a su suerte"

Policías locales de Baleares piden refuerzos urgentes para el eclipse: "No dejemos a ningún compañero a su suerte"

El Govern anuncia por error un decreto ley para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del primer ciclo de educación infantil

El Govern anuncia por error un decreto ley para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del primer ciclo de educación infantil

“All on 4”: ¿Por qué elegir Quirónsalud Dental?

“All on 4”: ¿Por qué elegir Quirónsalud Dental?

Rebel·lió mallorquina a la mina d’or turística

Rebel·lió mallorquina a la mina d’or turística

¡Captura el eclipse y gana un vuelo en globo con Mallorca Balloons!

¡Captura el eclipse y gana un vuelo en globo con Mallorca Balloons!

El eclipse: gestionarlo como una emergencia para evitarla

De Ramon Llull a Rafa Nadal: las otras propuestas para denominar el aeropuerto de Palma

De Ramon Llull a Rafa Nadal: las otras propuestas para denominar el aeropuerto de Palma

El "aeropuerto de Palma de Mallorca" cambiará de nombre y pasará a llamarse "aeropuerto de Palma-Mallorca"

El "aeropuerto de Palma de Mallorca" cambiará de nombre y pasará a llamarse "aeropuerto de Palma-Mallorca"
Tracking Pixel Contents