“All on 4”: ¿Por qué elegir Quirónsalud Dental?

Quirónsalud Dental es el referente en el tratamiento “All on 4” en Baleares. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia para la colocación de prótesis fijas. Gracias a nuestra especialización, logramos excelentes resultados estéticos y funcionales, incluso en pacientes con poco hueso.

Ventajas de realizar tu tratamiento "All on 4" con nosotros:

Procedimiento con sedación consciente: Reducimos el estrés y aumentamos tu comodidad. Esta técnica permite realizar tratamientos complejos en una única sesión , garantizando una mayor tolerancia y la agradable sensación de haber estado durmiendo.

Reducimos el estrés y aumentamos tu comodidad. Esta técnica permite realizar tratamientos complejos en una , garantizando una mayor tolerancia y la agradable sensación de haber estado durmiendo. La seguridad de un entorno hospitalario: Todos nuestros tratamientos se realizan en un marco hospitalario que cuenta con el equipamiento más avanzado y especialistas preparados para responder con máxima seguridad ante cualquier eventualidad.

Todos nuestros tratamientos se realizan en un marco hospitalario que cuenta con el equipamiento más avanzado y especialistas preparados para responder con máxima seguridad ante cualquier eventualidad. Implantes de alta gama específicos: En Quirónsalud Dental utilizamos exclusivamente el implante original de “All-on-4”, garantizando la máxima calidad y durabilidad.

En Quirónsalud Dental utilizamos exclusivamente el implante original de “All-on-4”, garantizando la máxima calidad y durabilidad. Tratamiento más rápido y sin esperas: Nuestros especialistas realizan el procedimiento en una sola sesión, evitando que pases tiempo sin dientes y acelerando tu recuperación.

Equipo médico de primer nivel

Todo el procedimiento está coordinado por un equipo de odontólogos especialistas en implantología avanzada, liderados por el Dr. Ignacio Ginebreda, referente internacional en investigación y docencia.

Dr. Ignacio Ginebreda especialista en implantología . / Quirón Salud Dental.

En los centros de Quirónsalud Dental te ofrecemos un tratamiento de eficacia probada en un entorno hospitalario de máximas garantías. Nuestro objetivo es tu bienestar; por ello, combinamos la experiencia de nuestros profesionales con el uso de sedación consciente para ofrecerte la mejor experiencia posible.

Solicita Información:

www.quironsalud.com/dental