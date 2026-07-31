Los transportistas piden más flexibilidad para el reparto de mercancías en Playa de Palma el día del eclipse

Las restricciones de movilidad previstas para el eclipse total de sol en Mallorca del próximo 12 de agosto obligarán a adaptar la operativa de distintos sectores del transporte. La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) considera que las limitaciones previstas son "severas", pero las entienden por motivos de seguridad. SIn embargo, piden más flexibilidad para el reparto de mercancías en Playa de Palma.

Restricciones en Playa de Palma

La gerente de la federación, Petra Mut, explica que el principal problema de las prohibiciones se concentra en Playa de Palma, donde el dispositivo municipal restringirá los accesos desde las 08.00 horas. Esto obliga a que el aprovisionamiento diario de hoteles, restaurantes lavanderías y otros establecimientos tenga que completarse antes de esa hora. "Creemos que debería ser un poco más flexible en el transporte de mercancías. Es una zona con mucha actividad diaria", afirma.

La FEBT ya ha trasladado esta recomendación a sus asociados y aconseja adelantar, siempre que sea posible, las operaciones de carga y descarga antes de la activación de las restricciones, ya que una vez entren en vigor no estará permitido el acceso de vehículos de mercancías.

Sin aumento de reservas de coches rent a car para el eclipse

Por su parte, Baleval, la agrupación de empresas de alquiler de vehículos integrada en la FEBT, afirma que el eclipse no ha provocado un aumento significativo de la demanda. Su presidente, Cristóbal Herrera, asegura que agosto ya registra una ocupación cercana al 95 % y que no han detectado un incremento de reservas vinculado al fenómeno astronómico.

Herrera explica que la reserva media de un vehículo es de cuatro días y añade que las empresas del sector informarán a sus clientes sobre las restricciones de movilidad y los canales oficiales donde podrán consultar la evolución del dispositivo previsto para esa jornada.