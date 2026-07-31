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Son Sant Joan

El tráfico en el aeropuerto de Palma roza los 3.300 vuelos con el arranque de agosto

Este sábado y domingo Son Sant Joan afronta jornadas con más de un millar de aterrizajes y despegues cada día

Los tres aeropuertos de Baleares registrarán más de 5.200 movimientos

Pasajeros a su llegada al aeropuerto de Palma, el tercero con más viajeros en España.

Pasajeros a su llegada al aeropuerto de Palma, el tercero con más viajeros en España. / B. Ramon

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Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Palma

Con el final de julio y el arranque de agosto, el mes vacacional por excelencia, los aeropuertos de Baleares registrarán jornadas de un elevado tráfico aéreo. Solo en Son Sant Joan se prevén 3.296 vuelos, 94 más que en las mismas fechas del año pasado, según información de Aena. El sábado día 1 será el día de mayor volumen de operaciones.

En el conjunto de los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca se contabilizaran 5.247 aterrizajes y despegues.

Este viernes en Son Sant Joan están previstos 980 vuelos, mientras que el sábado y el domingo se rebasará el millar de operaciones diarias, con 1.100 y 1.098, respectivamente.

En el aeropuerto de Ibiza este viernes se prevé 437 movimientos, 508 el sábado, el día de mayor volumen de tráfico, y 438 el domingo.

Mientras en el aeropuerto de Menorca se esperan 176 vuelos este viernes 219 el sábado y 183 el domingo.

Noticias relacionadas y más

Con el inicio de agosto también llegará una huelga indefinida en el aeropuerto de Palma del personal de handling Swissport, a partir del 4 de agosto. Afecta a las compañías aéreas Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal.

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