De Ramon Llull a Rafa Nadal: las otras propuestas para denominar el aeropuerto de Palma

El nuevo intento de modificar el nombre oficial del aeropuerto de Palma ha recuperado un debate que aparece periódicamente en Mallorca. Durante la última década se han planteado diferentes denominaciones para la principal puerta de entrada a la isla, desde homenajes a figuras como Ramon Llull o Rafa Nadal hasta la recuperación del nombre histórico y popular de Son Sant Joan (o Son Santjoan).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja ahora en una orden para que el actual Aeropuerto de Palma de Mallorca pase a llamarse Aeropuerto de Palma-Mallorca. La propuesta todavía se encuentra en tramitación y puede recibir alegaciones antes de su aprobación definitiva.

El cambio pretende corregir una anomalía que se mantiene desde 2016, cuando Palma volvió a convertirse en la denominación oficial de la capital balear. La ley aprobada aquel año sustituyó en la normativa de capitalidad todas las referencias a «Palma de Mallorca» por el topónimo «Palma».

Sin embargo, esta no es la primera propuesta para rebautizar el aeropuerto mallorquín.

El Aeropuerto Internacional Ramon Llull Palma-Mallorca

Una de las iniciativas que llegó más lejos fue la impulsada por el Consell de Mallorca para dedicar la infraestructura a Ramon Llull.

La propuesta apareció entre finales de 2016 y principios de 2017, coincidiendo con la conmemoración del séptimo centenario de la muerte del filósofo, escritor y pensador mallorquín. El objetivo era que Son Sant Joan pasara a denominarse Aeropuerto Internacional Ramon Llull Palma-Mallorca.

El pleno del Consell aprobó por unanimidad una declaración institucional en febrero de 2017 y pidió al Ayuntamiento de Palma, al Parlament, al Govern y al resto de instituciones de la isla que asumieran y defendieran el cambio ante el Gobierno central.

Los grupos políticos de la institución insular argumentaron que Ramon Llull era una de las figuras más universales de la cultura mallorquina y que incorporar su nombre al aeropuerto contribuiría a divulgar su legado entre los millones de visitantes que llegan cada año a la isla.

La iniciativa también pretendía modificar la imagen exterior de Mallorca. Sus impulsores defendían que el nombre ayudaría a proyectar el patrimonio histórico y cultural de la isla y a superar una identificación internacional basada casi exclusivamente en el turismo de sol y playa.

Un cambio valorado en medio millón de euros

La propuesta de Ramon Llull abrió, además, una discusión sobre el coste de rebautizar una infraestructura de estas dimensiones.

Fuentes del entonces Ministerio de Fomento calcularon que la modificación podía alcanzar los 500.000 euros. La estimación incluía la sustitución de los grandes rótulos de la terminal, la señalización, los membretes, el material administrativo y otros elementos identificativos del aeropuerto. Según aquellas informaciones, el coste debería ser asumido mediante un convenio por las instituciones que promovieran el cambio.

La iniciativa también recibió críticas políticas. El Pi, por ejemplo, consideró que se trataba de una actuación simbólica y reclamó que las instituciones concentraran sus esfuerzos en conseguir la cogestión del aeropuerto y abordar cuestiones relacionadas con su funcionamiento.

Finalmente, el homenaje a Ramon Llull no llegó a materializarse y la infraestructura mantuvo su denominación oficial de Aeropuerto de Palma de Mallorca.

La propuesta de llamar al aeropuerto Rafa Nadal

El debate resurgió con fuerza en febrero de 2022, después de que Rafa Nadal conquistara el Abierto de Australia y alcanzara entonces su vigesimoprimer título de Grand Slam.

La victoria provocó una oleada de homenajes al deportista de Manacor y dio origen a varias campañas ciudadanas para incorporar su nombre al aeropuerto. Una de las peticiones reclamaba la denominación Aeropuerto Internacional Rafael Nadal, mientras que otra proponía Aeropuerto de Palma de Mallorca-Rafael Nadal.

La iniciativa recibió apoyos en diferentes ámbitos políticos y empresariales. La entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, la calificó de positiva y destacó la proyección internacional del tenista, aunque recordó que la decisión correspondía al gestor aeroportuario y al Gobierno estatal. El PP balear también se mostró favorable al homenaje.

Més per Mallorca adoptó una posición más crítica. La formación sostuvo que existían problemas aeroportuarios más urgentes, relacionados con la gestión, la ampliación de las instalaciones y el impacto de la actividad, y pidió que cualquier discusión sobre la denominación se realizara dentro de las instituciones y con el asesoramiento de especialistas en toponimia.

Montaje con el cambio de nombre a Aeropuerto Rafa Nadal / .

«El aeropuerto ya tiene nombre»

La posibilidad de dedicar el aeropuerto a Rafa Nadal provocó también una reacción en defensa de Son Sant Joan (o Son Santjoan).

En redes sociales y grupos de mensajería comenzó a difundirse una campaña con el lema «L’aeroport ja té nom» —«El aeropuerto ya tiene nombre»—, que reivindicaba la denominación tradicional frente a la incorporación del nombre de una personalidad. La iniciativa fue compartida, entre otros representantes públicos, por la entonces regidora de Més per Palma Neus Truyol.

El debate evidenció la distancia que existe entre el nombre administrativo de la infraestructura y la forma en la que muchos mallorquines continúan refiriéndose a ella.

La denominación Son Sant Joan no es únicamente popular. Aena explica en su historia oficial que una orden de julio de 1960 abrió al tráfico nacional e internacional el Aeropuerto de Son Sant Joan, después de que el crecimiento del turismo hiciera insuficientes las instalaciones de Son Bonet. Algunos lingüistas defienden que la escritura correcta en catalán es Son Santjoan.

Aunque posteriormente se consolidó el nombre oficial de Aeropuerto de Palma de Mallorca, Son Sant Joan sigue siendo la denominación histórica más arraigada entre la población de la isla.

De «Aeroport de Palma» a Palma-Mallorca

La discusión actual no busca homenajear a ninguna personalidad. Su origen se encuentra en la toponimia oficial de la ciudad.

En septiembre de 2025, la Obra Cultural Balear solicitó al ministro de Transportes, Óscar Puente, que la infraestructura pasara a denominarse Aeroport de Palma. La entidad argumentó que «Palma de Mallorca» ya no es el nombre oficial de la capital y que Palma es suficientemente conocida internacionalmente sin necesidad de añadir el nombre de la isla.

Fem-ho en Català presentó reclamaciones similares para normalizar los nombres de los aeropuertos de Baleares. El borrador elaborado ahora por Transportes recoge una fórmula intermedia: elimina la expresión «Palma de Mallorca», pero conserva la referencia insular mediante un guion.

De aprobarse la orden, el nombre será Aeropuerto de Palma-Mallorca. Fem-ho en Català ya ha avanzado que estudiará presentar alegaciones para que la denominación aparezca íntegramente en catalán como Aeroport de Palma-Mallorca.

La nueva propuesta trata así de combinar tres elementos que han marcado la controversia durante años: el respeto al topónimo oficial de Palma, la identificación internacional de Mallorca y el vínculo territorial de una infraestructura que, aunque se encuentra dentro del municipio de la capital, presta servicio al conjunto de la isla.