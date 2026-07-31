El PSIB respalda expedientar a los policías por las cargas del 26J: "Mientras el delegado del Gobierno actúa, Prohens se esconde"

Rosario Sánchez ha cerrado filas con el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras su decisión de solicitar al Ministerio del Interior la apertura de expedientes disciplinarios a los agentes de la Policía Nacional que participaron en las cargas policiales al término de la manifestación contra la masificación turística celebrada el pasado 26 de julio en Palma.

La candidata del PSIB a la Presidencia del Govern ha defendido que Rodríguez está actuando "exactamente como anunció desde el primer momento", al recabar un informe sobre la intervención policial y trasladarlo al Ministerio del Interior para que se depuren posibles responsabilidades "de una manera rigurosa, valiente y transparente".

Sánchez ha contrapuesto esta actuación con la actitud de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien ha acusado de permanecer "escondida" pese a las reivindicaciones expresadas por las miles de personas que participaron en la protesta para reclamar medidas frente a la masificación turística, los problemas de acceso a la vivienda y la movilidad.

En otro orden de asuntos, la dirigente socialista también se ha referido a la llegada masiva de migrantes a Ceuta, cuyas imágenes ha calificado de "dramáticas". No obstante, ha acusado al PP de hacer un uso "partidista" de esta situación para "generar odio, crispación y polarización" entre la ciudadanía. Asimismo, ha defendido la respuesta del Gobierno central, al asegurar que ha movilizado a los ministerios competentes y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para afrontar esta situación.

Expediente a policias

El delegado del Gobierno en Baleares exige a Asuntos Internos la apertura de una investigación "reservada" y con carácter "disciplinario". El oficio ya ha sido recibido y registrado en la Dirección General de la Policía Nacional, con sede en Madrid, causando cierto revuelo por su carácter insólito. El delegado del Gobierno en Baleares no ha esperado a tener sobre su mesa el informe solicitado al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, con la versión del cuerpo. Los investigadores de la Policía Nacional esperaban tener concluido el informe en el plazo de una semana. El documento prevé incluir las grabaciones de los drones, fotografías y las declaraciones de los agentes que participaron en las cargas.

Las explicaciones policiales facilitadas hasta ahora no parecen haber convencido a Rodríguez, que previamente a la manifestación habría dado instrucciones precisas a la Jefatura en Palma para que se actuara en todo momento con aplomo y en todo caso se hiciera un uso proporcionado y moderado de la fuerza. En el escrito recibido en Interior, el delegado del Gobierno en las islas asegura haber revisado todo el material audiovisual aparecido en los medios sobre la controvertida actuación policial y considera que de él se desprenden comportamientos por parte de algunos agentes que podrían constituir infracciones de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional.

Según la Delegación del Gobierno, las imágenes que se han difundido hasta el momento muestran "intervenciones físicas" por parte de agentes "sobre ciudadanos que, a primera vista y sin perjuicio del resultado de la investigación, no representarían un riesgo para la integridad de los policías actuantes". Es por ello que Alfonso Rodríguez solicita que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional depure las responsabilidades que correspondan.