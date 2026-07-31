La OCB celebra que Transportes acepte su reivindicación de cambiar el nombre del aeropuerto de Palma

“El aeropuerto de Palma ya es oficialmente de Palma-Mallorca”, celebra este viernes la Obra Cultural Balear (OCB) ante la decisión del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de modificar la denominación oficial del actual aeropuerto de Palma de Mallorca.

De esta manera se adecúa el nombre “finalmente a la toponimia oficial y poniendo fin a una denominación alegal”. La entidad reivindica que así culmina un proceso que inició hace casi dos años. La OCB ha recibido este viernes la notificación oficial del inicio del trámite para modificar el nombre del aeródromo conocido también como Son Sant Joan.

“Hoy no solo se corrige el nombre de un aeropuerto, se corrige una anomalía institucional que se había mantenido durante casi cuarenta años”, afirma el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, a través de un comunicado. “Esta decisión es un hito para el respeto a la legalidad, a la toponimia oficial y al patrimonio lingüístico de las Illes Balears y demuestra que el rigor, la perseverancia y el diálogo institucional dan resultados”, agrega.

"Es un hito para el respecto a la legalidad, a la toponimia oficial y al patrimonio lingüístico de las Illes Balears" Antoni Llabrés — Presidente de la OCB

La OCB aprovecha para expresar su agradecimiento al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por la buena acogida de la propuesta, así como al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, por su implicación para que esta modificación haya estado posible.

Carta al ministro Puente

Esta iniciativa de la OCB se inició en septiembre de 2025 cuando Llabrés dirigió una carta al ministro pidiendo que la denominación oficial del aeropuerto se adaptara a la legalidad vigente en materia de toponimia. La entidad recordaba que el nombre oficial de la capital de Baleares es únicamente Palma, tal como establecen el Decreto 36/1988, el Estatuto de autonomía, la Ley de capitalidad de Palma y el Registro de Entidades Locales del Estado, donde desde 2017 solo consta esta denominación. La petición se reforzó con una reunión con el director del aeropuerto, Tomás Melgar.

El Ministerio respondió argumento que, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), era conveniente mantener la referencia en Mallorca en la denominación del aeropuerto para facilitar la identificación internacional como destino.

Ante esta respuesta, la OCB presentó en julio de 2026 una segunda propuesta que conciliaba los criterios del OACI con el respeto a la toponimia oficial.

En la carta dirigida al ministro, la entidad pedía que la denominación «Aeropuerto de Palma de Mallorca» fuera sustituida por «Aeropuerto de Palma (Mallorca)» o «Aeropuerto de Palma-Mallorca», una fórmula que mantenía la referencia en la isla sin perpetuar el topónimo alegal «Palma de Mallorca». Finalmente, el Ministerio ha optado por esta última denominación.