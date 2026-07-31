Més insiste en la dimisión inmediata del delegado del Gobierno: "Pedimos que se asuman responsabilidades, han pasado cinco días desde los incidentes y todavía no ha ocurrido nada"
Los representantes del partido califican de "insuficientes" las medidas tomadas por Rodríguez y exigen la "suspensión cautelar" del servicio activo de los agentes implicados
Definen la petición a Marlaska como una medida desesperada ante la "presión unánime"
Més ha exigido este viernes la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. El partido político califica de "insuficientes" las medidas tomadas por Rodríguez y desean la "suspensión cautelar" del servicio activo de los agentes implicados en las cargas del pasado domingo.
Vicenç Vidal, diputado de Més Sumar, ha sido el primero en comparecer ante los medios y el más tajante: "Queremos asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos. Los policías que actuaron sin protocolos no pueden seguir en las calles, no pueden seguir amenazando. Por ello, queremos que dimita el delegado del Gobierno, que se suspenda de manera cautelar el servicio de los agentes implicados".
Asimismo, el diputado ha confirmado que han solicitado formalmente las comparecencias de Rodríguez "si llega a septiembre cuando se reactive la actividad parlamentaria" y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de que den explicaciones sobre el procedimiento policial que terminó con varios heridos, entre ellos, un fotoperiodista.
Por otra parte, Maria Ramon, secretaria de organización de Més per Mallorca, ha instado a los ayuntamientos de Mallorca a presentar mociones que reafirmen y demandar la dimisión del delegado del Gobierno. "Pedimos que se asuman responsabilidades. Han pasado cinco días desde los incidentes y todavía no ha pasado nada", ha concluido Ramon.
Finalmente, David Pujol, candidato a la alcaldía de Més per Palma, ha implorado que se hagan públicos los nombres de los que ordenaron atacar a los manifestantes, el nombre del policía que "abrió la cabeza" al periodista y una revisión de los protocolos de actuación, ya que "no es de recibo que haya estas cargas y no se pueda identificar a los agentes porque no llevaban el número identificativo".
El informe a Marlaska: medida tardía y errada
Vidal ha afirmado desconocer la solicitud del delegado del Gobierno al ministro del Interior de expedientar a los policías que cargaron contra los manifestantes el 26J en Palma. De todas maneras, ha calificado la decisión como una medida desesperada tomada "tarde y mal" ante la "presión unánime" por su dimisión.
De todas formas, Vidal también ha tenido unas palabras sobre el encuentro del pasado miércoles entre Marga Prohens y Pedro Sánchez: "Los vimos hablar de sus libros y no llegando a los acuerdos que pide la gente, como la gestión aeroportuaria o el financiamiento. Prohens y Sánchez han perdido una oportunidad".
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