La manifestación contra la saturación turística de Sóller obligará a desmantelar las terrazas de bares y restaurantes del centro

La Delegación del Gobierno ha autorizado la manifestación contra la masificación turística convocada para el próximo 8 de agosto en Sóller por Moviment Jove de Sóller y la plataforma Menys Turisme, Més Vida.

Uno de los aspectos más controvertidos que ha levantado ampollas en Sóller en las últimas horas es el hecho que la plaza de la Constitución -y no solo la calle de Sa Lluna- deberá quedar completamente despejada. A efectos prácticos eso obligará a bares y restaurantes a desmontar sus terrazas y sombrillas para dar paso a una manifestación que a todas luces se prevé masiva després del llamamiento que han hecho distintas entidades de la isla.

En cualquier caso, la Delegación del Gobierno ha optado mantener el itinerario y el horario de la manifestación y ha rechazado las alegaciones formuladas por los comerciantes de Sa Lluna. Así, la protesta comenzará a las 10 horas en la plaza de los Estiradors y recorrerá las calles de Santa Teresa y Sa Lluna hasta llegar a la plaza de la Constitución

Precisamente, la previsión de una elevada participación, reforzada por las adhesiones de entidades y las llamadas públicas a la movilización, obligará a los cuerpos de seguridad a preparar un dispositivo especial. Según han explicado fuentes consultadas, en los días previos a la convocatoria se decidirá si, además de los habituales puestos de venta que los sábados ocupan la calle de Sa Lluna, también será necesario desmontar las terrazas de los bares de la plaza de la Constitución para garantizar la seguridad y la fluidez del paso de los manifestantes.

La decisión definitiva sobre la afectación al mercadillo semanal y a las terrazas se tomará una vez que los servicios de información de las fuerzas de seguridad hayan evaluado la previsión real de asistencia. La vigilancia y la seguridad pública de la manifestación correrán a cargo de la Guardia Civil.

Inicialmente, la organización había estimado una participación de unas 200 personas, una previsión que, según admiten diversas fuentes, podría quedar ampliamente superada a raíz de las numerosas adhesiones que ha recibido la convocatoria durante los últimos días.