Mallorca celebra el XXVII Aniversario de la Entronización del Rey Mohammed VI

El Castillo de San Carlos ha acogido este jueves, a partir de las 20 horas, el acto institucional con motivo del XXVII Aniversario de la Entronización de Su Majestad el Rey Mohammed VI, una de las principales celebraciones nacionales de Marruecos. La recepción de gala, organizada por el Consulado General de Marruecos en Palma, ha reunido a representantes de las principales instituciones de las islas, entre ellos miembros del Govern balear, del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma.

El acto, conocido como Fiesta del Trono (Eid al-Arch), conmemora la ascensión oficial de Mohammed VI al trono de Marruecos. La celebración pone en valor los avances económicos, sociales e institucionales impulsados durante su reinado.

Discurso del cónsul

Durante el acto, el cónsul general de Marruecos en Baleares, Zakaria Balga, ha pronunciado un discurso centrado en la evolución del Reino de Marruecos y en sus relaciones con España.

Con motivo de esta celebración, Balga ha destacado que "conmemoramos un acontecimiento que simboliza el vínculo entre el pueblo marroquí y la Corona". Además, ha señalado que el aniversario es también una oportunidad para "celebrar el reinado de Su Majestad y todo lo que ha hecho por Marruecos, mostrando al país como un símbolo de prosperidad y de estabilidad".

El cónsul ha subrayado igualmente que esta jornada representa "la unión para impulsar el progreso económico y social y la construcción del Estado de derecho", al tiempo que ha puesto en valor "la relación excepcional entre Marruecos y España y con sus comunidades marroquíes". Asimismo, ha recordado que se trata de "una fiesta nacional, del mismo modo que España tiene su propia fiesta nacional".

Reconocimientos a ciudadanos marroquíes en Baleares

Otro de los momentos más destacados de la recepción ha sido la entrega de reconocimientos a ciudadanos marroquíes y entidades sociales de Baleares por su trayectoria profesional y su compromiso con la cooperación y la integración social.

En esta edición, han sido reconocidos Khawla Ikkene, ingeniera informática especializada en Inteligencia Artificial y Computación; Ahlam Bahri, formada en la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears y alma creativa del restaurante YUMEE; Fatima Msiah, técnico comercial de Balearia en Mallorca; Mbarek El Ouadgui, presidente de la Associació Claumar de Formentera; Nourddine Etmaiti, presidente de la Asociación Shabab Menorca; Youssef Jouahri, presidente de la Asociación La Misericordia Arrahma de Mallorca; Rachid Zark El Oyoun, exdirector de la agencia de Attijari Wafa Bank en Mallorca; Issam Chadid, peleador profesional de kickboxing; y Mohammed Boutoil Saifi, presidente de la asociación Nuestro Barri de Son Gotleu.