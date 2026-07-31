Mallorca afrontará la próxima semana "un episodio de calor extremo" con noches tórridas tras un julio de récord

El verano no da tregua en Baleares y la tónica dominante para las próximas jornadas seguirá siendo el ambiente sofocante. La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que "nos encontramos inmersos en un episodio continuado de altas temperaturas" que afectará a todo el archipiélago, con jornadas especialmente calurosas en el interior y el norte de Mallorca.

La delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, resume la situación con claridad al señalar que «seguimos en verano, es decir, con temperaturas altas». Las predicciones confirman que los termómetros se mantendrán elevados al menos durante los próximos diez días, "acompañados de humedad y una acusada sensación de bochorno nocturno".

Noches tórridas

Durante este fin de semana y hasta el próximo martes, las temperaturas máximas esperadas en las islas oscilarán entre los 31 y los 38 grados prácticamente a diario. Sin embargo, uno de los factores que más complicará el descanso de los vecinos será el comportamiento de las mínimas nocturnas.

Mientras que hasta el lunes las madrugadas dejarán registros de entre 18 y 24 grados "con valores típicamente tropicales en el litoral", el pico de calor nocturno llegará el martes. En esa jornada se prevé que los termómetros no bajen de los 23 a 26 grados en algunas zonas. Tal y como explica Guerrero, a partir de ese momento se alcanzarán noches «incluso tórridas, que es cuando la temperatura no baja de los 25 grados». A esta situación meteorológica se sumará la formación de bancos de niebla matinales, principalmente en la mitad oriental de la isla de Mallorca.

Avisos en el interior y norte

La Aemet mantiene activados diversos avisos por altas temperaturas. Las zonas más castigadas por este repunte térmico serán el interior, el norte y el nordeste de Mallorca. Ante la duda sobre si este fenómeno puede catalogarse oficialmente como una ola de calor, la delegada matiza la definición técnica del episodio.

«Es más bien un episodio de altas temperaturas, porque para hablar de ola de calor los 36 grados deben alcanzarse en una zona amplia del territorio», aclara Guerrero. La meteoróloga precisa que las cifras más extremas quedan reducidas a una franja concreta de la isla: «Hay gran parte de Mallorca, como Palma donde esperamos entre 30 y 34 grados, que no reúne los requisitos. Por eso, aunque no hablemos estrictamente de ola de calor, el calor sigue».

Un mes de julio "histórico"

El episodio actual llega tras el cierre de un mes de julio que pasará a los anales de la meteorología balear. A falta del cómputo definitivo del último día, la Aemet confirma que el mes concluye como «extremadamente cálido», con valores medios que se han situado más de tres grados por encima de lo habitual en muchas de las estaciones de la red.

En zonas del interior de Mallorca probablemente será récord de mes más cálido desde que hay registros

En puntos del interior y del levante de Mallorca se han rozado o superado anomalías insólitas. Localidades como Llucmajor han registrado de media 4,1 grados por encima de lo normal, seguidas muy de cerca por Manacor y Porreres con 4,0 grados de desviación, y Sineu con 3,9 grados. Con estos datos sobre la mesa, Guerrero apunta a que «en zonas del interior de Mallorca probablemente será récord de mes más cálido desde que hay registros».

Mirando al horizonte de los próximos diez días, el escenario meteorológico apenas muestra cambios. Se prevé que la masa de aire cálido a niveles medios continúe instalada sobre la región, manteniendo la estabilidad atmosférica. Aunque todavía es pronto para concretar la predicción para el eclipse solar del próximo 12 de agosto, las tendencias actuales "indican que el ambiente seco y caluroso seguirá siendo el protagonista indiscutible en las islas y los cielos tendrán pocas nubes", ha finalizado la experta.