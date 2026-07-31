El Govern vive "con mucha preocupación" la crisis migratoria en Ceuta: "Las fronteras de España tiene que ser respetadas"

El Govern balear ha mostrado este viernes su "máxima preocupación" por la crisis migratoria que atraviesa Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes y ha reclamado al Gobierno central un cambio de rumbo en la política migratoria nacional. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha asegurado que las imágenes registradas en la ciudad autónoma son "profundamente impactantes y preocupantes" y ha advertido de que la situación demuestra que "no se puede seguir negando el problema ni mirando hacia otro lado".

Durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha descrito la entrada de "decenas de miles de personas" como una situación "absolutamente inasumible" tanto para Ceuta como para cualquier otro territorio español y ha defendido que el Estado debe reforzar el control de sus fronteras.

"Las fronteras de España tienen que ser respetadas", ha afirmado el vicepresidente, quien ha reclamado además el abandono de "las políticas que fomentan el efecto llamada" y ha sostenido que España necesita "un Gobierno que defienda la soberanía nacional".

"La peor crisis migratoria de los últimos años"

Costa ha definido lo ocurrido en Ceuta como "la peor crisis migratoria de los últimos años" en la ciudad autónoma y ha considerado que la magnitud del episodio pone de manifiesto la necesidad de replantear la estrategia del Estado en materia migratoria. "Es una situación que crea mucha preocupación", ha insistido, antes de reiterar que las imágenes difundidas durante las últimas horas son "profundamente impactantes y preocupantes".

A juicio del portavoz del Govern, la presión migratoria que vive Ceuta no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de un fenómeno que afecta de manera creciente al conjunto del Mediterráneo occidental. "El Mediterráneo occidental es hoy el principal foco de presión migratoria de Europa", ha afirmado.

Baleares recuerda que es la ruta migratoria que más crece de Europa

El vicepresidente ha aprovechado la comparecencia para establecer un paralelismo entre la situación que vive Ceuta y la realidad migratoria de Baleares, comunidad que desde hace meses reclama al Gobierno una respuesta específica ante el incremento sostenido de llegadas de pateras.

Costa ha recordado que el archipiélago se ha convertido en "la ruta migratoria que más crece de toda Europa" y ha alertado del "incremento muy sustancial" registrado en los últimos años.

En este sentido, ha insistido en que Baleares dejó hace tiempo de afrontar un fenómeno coyuntural para enfrentarse a una realidad estructural que exige una respuesta permanente del Estado.

El portavoz ha recordado que el Govern lleva meses reclamando más medios materiales y humanos, una mayor coordinación con el Ejecutivo central y una planificación específica para atender una presión migratoria que considera cada vez más intensa.

Reclama una política migratoria nacional

Costa ha aprovechado la crisis de Ceuta para reiterar la necesidad de aprobar una política migratoria nacional que, a su juicio, permita responder de forma coordinada a la presión que soportan tanto las comunidades autónomas como las ciudades de Ceuta y Melilla.

"Es absolutamente urgente una política migratoria nacional que no deje desamparadas a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla", ha afirmado.

Según ha señalado, la falta de una estrategia eficaz está provocando que los territorios fronterizos soporten en solitario una presión que corresponde gestionar al Estado. "No se puede dejar desamparados a los españoles con una política migratoria que no está dando resultados", ha añadido.

"Un Gobierno absolutamente desbordado"

El vicepresidente también ha cargado contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha asegurado que la crisis de Ceuta evidencia que el Gobierno central se encuentra desbordado ante el desafío migratorio. "Es terrible ver a un Gobierno absolutamente desbordado por una situación que se le está quedando grande", ha manifestado.

En su opinión, "no se puede producir una situación como la que hemos visto en Ceuta", al considerar que la llegada masiva de migrantes refleja un fracaso de la política de control fronterizo. Costa ha insistido en que el Ejecutivo central debe adoptar medidas que garanticen el control efectivo de las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea y ha reiterado que "las fronteras de España tienen que ser respetadas".

Una preocupación compartida en Europa

Por último, el portavoz del Govern ha enmarcado la crisis de Ceuta dentro de un contexto internacional de creciente preocupación por la presión migratoria. Costa ha asegurado que existe una "amplísima preocupación" tanto en otros países de la Unión Europea como en Estados Unidos por el incremento de los flujos migratorios irregulares y ha defendido que España no puede afrontar este desafío "mirando hacia otro lado".

El vicepresidente ha insistido en que el fenómeno requiere una respuesta de Estado y ha reiterado que el Govern seguirá reclamando una política migratoria "eficaz", con más recursos para los territorios que reciben llegadas y una estrategia que permita hacer frente a un fenómeno que considera estructural tanto en Ceuta como en Baleares.