El Govern requiere la ayuda del ejército para controlar sus restricciones el día del eclipse en Mallorca

Cada día que pasa, el fenómeno astronómico del siglo en Mallorca se está convirtiendo en una jornada que recuerda cada vez con más fuerza al confinamiento que vivió la población durante la pandemia. Ahora, el Govern ha pedido ayuda al Ejército para controlar sus propias restricciones el día del eclipse. El Ejecutivo balear ha solicitado refuerzos a los militares para gestionar los accesos en las zonas donde habrá limitaciones de circulación, especialmente en la Serra de Tramuntana, con el objetivo de evitar colapsos y reducir el riesgo de incendios.

Pendientes de Delegación del Gobierno

El ente autonómico ya mantiene conversaciones con las Fuerzas Armadas y el comandante general de Baleares, Ricardo Esteban, ha dado el visto bueno a colaborar en el dispositivo previsto para el 12 de agosto. Falta ahora que la Delegación del Gobierno del cuestionado Alfonso Rodríguez confirme la logística definitiva en una jornada de máxima presión, en la que se prevé que espacios como la Serra de Tramuntana multipliquen su afluencia habitual por la llegada de miles de personas que buscarán un lugar privilegiado para contemplar el eclipse.

Las restricciones en la Serra de Tramuntana

El principal dispositivo de movilidad se concentrará en la Serra de Tramuntana. La carretera Ma-10 permanecerá cerrada al tráfico general entre Andratx y Pollença entre las 15.00 y las 21.00 horas, aunque el Govern podrá adelantar los cortes si lo considera necesario antes de esa hora. Solo podrán acceder residentes, propietarios de viviendas, trabajadores, huéspedes de alojamientos turísticos, clientes de restaurantes con aparcamiento acreditado, transporte público, taxis, VTC y servicios esenciales.

Además del cierre de la Ma-10, se restringirá el acceso a numerosos miradores, calas y espacios naturales de municipios como Banyalbufar, Estellencs, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca, Valldemossa, Caimari, Pollença, Esporles y Andratx. El objetivo es evitar el colapso de la red viaria y reducir el riesgo de incendios en una jornada en la que se espera una concentración excepcional de visitantes.

En provincias como Teruel, donde la visibilidad del eclipse también será privilegiada, ya cuentan desde principios de mes con el refuerzo confirmado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para aplicar un principio de prudencia ante un evento astronómico que previsiblemente reunirá a decenas de miles de personas.

Refuerzos de la Policía Local en Mallorca

Asimismo, la comisión encargada de coordinar el dispositivo del eclipse trasladó este miércoles a los municipios la puesta en marcha de un sistema de refuerzo entre policías locales de Baleares para aumentar la presencia de agentes en los puntos con mayor presión. En localidades como Banyalbufar o Estellencs, donde habitualmente solo presta servicio un policía local, los efectivos actuales serían insuficientes para hacer cumplir las restricciones previstas.

Hace semanas que varios municipios de la Serra de Tramuntana reclamaron apoyo para afrontar una jornada excepcional, ya fuera mediante el envío de agentes desde otros ayuntamientos o reforzando sus propias plantillas de forma puntual.

El alcalde en funciones de Banyalbufar, Joan Vives, ya avanzó hace una semana que el Ayuntamiento trabaja para reforzar el dispositivo de seguridad del 12 de agosto. Habitualmente el municipio cuenta con un único policía local, pero confía en disponer de tres agentes gracias a convenios con otros ayuntamientos. "Queremos tener un mínimo de tres policías ese día. Estamos gestionándolo con otros pueblos para que puedan venir agentes, aunque sabemos que será complicado porque todos tendrán necesidades", explicó.