El Govern del PP blinda por una década la financiación de la enseñanza concertada

El Govern ha dado este viernes un nuevo respaldo a la enseñanza concertada con la aprobación del decreto que regula los conciertos educativos en Baleares, una norma que, entre otras novedades, amplía su duración hasta los diez años. La medida supone un cambio de calado respecto al modelo vigente y garantiza una mayor estabilidad a estos acuerdos, que podrán mantenerse durante una década incluso si cambia el color político del Ejecutivo autonómico.

El Consell de Govern ha dado luz verde a un texto que unifica en una única norma el régimen jurídico aplicable a los conciertos educativos de régimen general y singular con los centros privados autorizados. El decreto regula los procedimientos de establecimiento, modificación, renovación, formalización y extinción de los conciertos, además de aspectos relacionados con su financiación, organización y control.

Así, la principal novedad es la ampliación de la vigencia de los conciertos educativos hasta los diez años en las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato y Educación Especial. Según el Govern, esta medida permitirá una planificación educativa "más sólida y a largo plazo", además de aportar "mayor seguridad jurídica y estabilidad a los centros educativos, al profesorado y a las familias".

El decreto también incorpora la regulación de los conciertos del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), en línea con el objetivo del Govern de "dar respuesta a los cambios sociales, educativos y normativos producidos durante los últimos años". Asimismo, diferencia "de manera clara" entre los conciertos de régimen general y los de régimen singular e introduce "criterios objetivos" para la planificación de la oferta educativa, la financiación y la priorización de plazas.

Mejoras para el profesorado y menos burocracia

La nueva normativa incluye, además, mejoras laborales para los docentes de los centros concertados. Entre ellas figura la reducción de horas lectivas para los profesores mayores de 55 años y la equiparación retributiva con el profesorado de Formación Profesional.

En materia de inclusión, el decreto prevé convocatorias anuales para dotar a los centros concertados de recursos adicionales destinados a la atención a la diversidad y de auxiliares técnicos educativos, aplicando criterios equivalentes a los de la enseñanza pública. El Govern sostiene que la norma "consolida los principios de gratuidad de las enseñanzas concertadas, transparencia en la gestión de los recursos públicos e igualdad de oportunidades para todo el alumnado".

Por último, el texto simplifica la tramitación administrativa y actualiza la regulación de las actividades complementarias, extraescolares y de los servicios escolares complementarios, dentro de la estrategia de "desburocratización" impulsada por el Ejecutivo autonómico. Con este decreto, el Govern asegura disponer de "un marco regulador único, más claro y adaptado a la realidad actual del sistema educativo de Baleares".