El Govern no descarta "casos concretos" de extralimitación en las cargas policiales, pero reitera su confianza en la Policía Nacional

El Govern balear ha evitado este viernes realizar una condena o un respaldo explícito a las cargas policiales registradas al término de la manifestación contra la masificación turística del pasado 26 de julio en Palma. El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que el Ejecutivo autonómico esperará a conocer las conclusiones de la investigación interna antes de valorar lo sucedido, aunque ha reconocido que "puede haber casos concretos" de una "cierta extralimitación" por parte de algunos agentes. Pese a ello, ha reafirmado la "confianza" del Govern en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha insistido en varias ocasiones en que el Ejecutivo autonómico no dispone de toda la información sobre el operativo y que cualquier pronunciamiento previo sería precipitado. "Nos parece aventurado hacer valoraciones de algo sobre lo que no disponemos de la información suficiente", ha afirmado.

El vicepresidente ha defendido que el Govern quiere ser "muy respetuoso con las investigaciones internas" abiertas tras los incidentes y ha reiterado que no emitirá un juicio hasta que se conozcan sus conclusiones. "Hay que esperar a ver qué dicen los informes", ha señalado. "Si no se dispone aún de las conclusiones del informe, el Govern no saldrá haciendo valoraciones de algo que desconoce".

En la misma línea, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico realizará "las declaraciones pertinentes" cuando existan "conclusiones ciertas y claras". "Queremos ser respetuosos, tener toda la información y luego haremos todas las valoraciones", ha insistido.

"Puede haber casos concretos"

Aunque ha evitado pronunciarse de forma clara sobre la actuación policial en su conjunto, Costa sí ha reconocido que el Govern no descarta que pudieran haberse producido actuaciones desproporcionadas durante el dispositivo.

"No decimos que no pueda haber habido situaciones de una cierta extralimitación, puede haber casos concretos", ha afirmado. Sin embargo, ha matizado inmediatamente que esa posibilidad no altera la posición del Ejecutivo respecto a las fuerzas de seguridad del Estado. "Lo que digo es que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen nuestra confianza", ha añadido.

Costa también ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ya manifestó el pasado lunes que las imágenes de las cargas eran "evidentemente impactantes" y que "nadie desearía que se hubieran producido". No obstante, ha insistido en que esa valoración no puede sustituir el resultado de la investigación interna.

Señala al delegado del Gobierno como máximo responsable

El vicepresidente también ha querido marcar distancias respecto al dispositivo policial y ha recordado que el Govern "no tenía ninguna responsabilidad" en el operativo desplegado durante la manifestación.

"A nadie se le escapa que el máximo responsable del operativo es Alfonso Rodríguez", ha afirmado en referencia al delegado del Gobierno en Baleares. "Si es el delegado del Gobierno, es el máximo responsable de esta situación", ha añadido.

Costa ha evitado, sin embargo, pedir responsabilidades políticas o reclamar decisiones concretas al representante del Gobierno central. "En apariencia no funcionó muy bien", ha admitido sobre el dispositivo policial, aunque ha insistido en que corresponde a la Delegación del Gobierno analizar lo sucedido y actuar en consecuencia. "El delegado tomará sus decisiones y el Govern las respetará", ha señalado.

Asimismo, ha sostenido que si la Delegación del Gobierno dispone de más información sobre el desarrollo del operativo debería compartirla con el Ejecutivo autonómico. "Si la Delegación del Gobierno dispone de más información que el Govern, que la traslade", ha reclamado, al considerar que es el delegado quien dispone de los datos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

El Govern reivindica el cumplimiento de sus medidas

Durante su comparecencia, Costa también vinculó la actuación de las fuerzas de seguridad con la aplicación de las medidas impulsadas por el Govern para contener la presión turística en Baleares. "Hemos pedido como Govern, que ha implantado medidas restrictivas para controlar un fenómeno único, que esas medidas se hagan cumplir", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que la comunidad autónoma carece de competencias policiales propias para garantizar el cumplimiento de esas medidas y depende de la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "El Govern no dispone de medios para hacerlas cumplir si no es con la ayuda de las fuerzas de seguridad. El Govern quiere que se cumplan las medidas", ha concluido.