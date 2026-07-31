El Govern avala la propuesta de Sánchez para instalar en Mallorca el hub europeo contra incendios

El Govern balear respalda la propuesta anunciada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que Mallorca albergue el futuro hub europeo de lucha contra incendios del Mediterráneo occidental, al considerar que permitiría reforzar de forma estable los medios de emergencias disponibles en las Islas.

Fuentes del Ejecutivo autonómico explican que Sánchez trasladó esta propuesta a la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una conversación en la que la líder del Ejecutivo balear volvió a plantearle una reivindicación que Baleares viene defendiendo desde hace años: contar con un destacamento permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según la versión ofrecida por el Govern, Sánchez respondió que el destacamento de la UME ubicado en Valencia permite atender con rapidez las emergencias en Baleares y, a continuación, le comunicó que trasladaría al Rey y propondría a la Comisión Europea que el futuro centro europeo de lucha contra incendios del Mediterráneo occidental se instalara en la base aérea de Son Sant Joan, en Mallorca.

"Una buena noticia" para Baleares

Desde el Govern explican que Prohens consideró que la propuesta era "una buena noticia" y que la recibió con satisfacción, ya que la instalación del hub europeo supondría que distintos medios estatales de lucha contra incendios tendrían su base permanente en Mallorca.

El Ejecutivo autonómico entiende que la iniciativa reforzaría la capacidad de respuesta ante grandes incendios forestales y mejoraría los recursos disponibles en el archipiélago, independientemente de que continúe defendiendo la conveniencia de disponer de una presencia estable de la UME en las Islas.

Un segundo centro para el Mediterráneo

La propuesta parte de la decisión ya adoptada por la Comisión Europea de ubicar en Chipre el centro de coordinación contra incendios del Mediterráneo oriental. El Gobierno de España aspira ahora a que el futuro hub destinado al Mediterráneo occidental tenga su sede en Mallorca, aprovechando la posición estratégica de la isla y las instalaciones de la base aérea de Son Sant Joan. El pasado miércoles, Sánchez anunció públicamente que ya ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendiendo la candidatura de Mallorca para albergar esta infraestructura estratégica.

La propuesta de situar en Mallorca el futuro hub europeo de lucha contra incendios se enmarca en la nueva estrategia presentada por la Comisión Europea para reforzar la respuesta frente a unos fuegos forestales que, según Bruselas, son cada vez "más grandes, frecuentes y destructivos". El Ejecutivo comunitario impulsa un plan integral que abarca la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación, después de que 2025 se convirtiera en la peor temporada de incendios de la que se tiene constancia, con más de un millón de hectáreas calcinadas en toda Europa.

Entre las principales medidas figura la ampliación de la flota europea rescEU, con la incorporación de 12 nuevos aviones y cinco helicópteros de extinción, el desarrollo de herramientas de predicción apoyadas en inteligencia artificial y el refuerzo de los sistemas de vigilancia mediante el programa satelital Copernicus. Bruselas también prevé crear un hub europeo de lucha contra incendios en Chipre para coordinar las emergencias en el Mediterráneo oriental y formar a personal especializado, un modelo que el Gobierno español quiere replicar ahora en Mallorca para dar cobertura al Mediterráneo occidental. La Comisión defiende que los incendios forestales "no conocen fronteras" y que la respuesta europea tampoco debe conocerlas, reforzando así el Mecanismo Europeo de Protección Civil y la reserva estratégica rescEU.